Stadtreinigung muss nur wenige Böllerreste entfernen

Hannover

Es wurde zwar geböllert in der Silvesternacht in Hannover, aber deutlich weniger als in vergangenen Jahren. Das macht sich auch bei der Stadtreinigung bemerkbar: Statt 30 bis 50 Kubikmeter Reste von Raketen, Böllern und anderem Feuerwerk einzusammeln, müssen seine Mitarbeiter an diesem Neujahrstag nur acht bis zehn Kubikmeter wegräumen, sagt Peter Gierke, stellvertretender Betriebsstättenleiter von Aha.

Das macht sich dann auch beim Personaleinsatz bemerkbar. „Wir schaffen das mit einem normalen Wochenenddienst“, sagt Gierke: Zwölf Mitarbeiter mit vier Kehrmaschinen und vier Transportern werden die Innenstadt inklusive Lister Meile vom Dreck der Silvesternacht reinigen. Alle weiteren Straßen und Plätze Hannovers werden im Zuge der normalen Straßenreinigung nach und nach gesäubert. Allein für die Innenstadt habe Aha aber in anderen Jahren die Schicht auf 24 Mitarbeiter mit acht Kehrmaschinen verdoppeln müssen, so Gierke.

Wie offensichtlich der Unterschied zu vergangenen Neujahrstagen sei, könne man etwa am Lister Platz sehen, meint Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung: „Hier haben wir in den Jahren 2013, 14 und 15 knietief im Mist gestanden.“ Er weiß auch, welcher Silvestermüll ihm lieber ist und welchen er nicht so gerne sieht. Das Wegschaffen der zerfledderten Böller und Raketenreste, auch der großen Feuerwerksbatterien, sei dabei immer verhältnismäßig leicht gewesen – die werden von den Kehrmaschinen problemlos geschluckt, so Quast. Schwierigkeiten habe es aber immer mit dem roten Papier der so genannten Chinaböller gegeben. „Das bekommt man kaum weg.“

In diesem Jahr allerdings muss sich Quast darum keine Sorgen machen: Von den roten Böllerpapierresten ist kaum etwas zu sehen.

Von Heiko Randermann