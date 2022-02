Hannover

Nieselregen, kalter Wind. Der Februar zeigt sein hässliches Gesicht. Vor dem Obdachlosenladen Mecki am Raschplatz kauern ein paar Gestrandete zwischen Tüten und Kartons, der Sicherheitsdienst patrouilliert engmaschig. Ein unwirtlicher Ort.

„Viele Menschen fallen durch alle sozialen Raster“, sagt Friedhelm Feldkamp, „Leute aus Osteuropa zum Beispiel oder Menschen mit komplexen psychischen Belastungen.“ Etliche von ihnen landen auf der Straße. „Doch das Elend ist nicht immer so offensichtlich wie hier“, sagt der 60-Jährige. „Man muss manchmal hinter glänzende Fassaden blicken, um die Nöte der Menschen zu sehen.“

Ihm selbst kommt dabei bald eine besondere Rolle zu: Der gebürtige Ostfriese, aufgewachsen in Garbsen und Wennigsen, wird als Nachfolger von Rainer Müller-Brandes Hannovers neuer Diakoniepastor – und damit so etwas wie das soziale Gewissen der Stadt. „Unser Auftrag ist es zu zeigen, wie Teilhabe gelingen kann, wie Evangelium möglich wird“, sagt der Theologe am Raschplatz. Und weil er weiß, dass nicht alle gleichermaßen mit dem Kirchensound vertraut sind, schiebt er eine weltliche Übersetzung nach: „Es geht um Gerechtigkeit.“

Pastor mit Landerfahrung

Der Protestant stammt aus einem kirchennahen Elternhaus, seine Mutter war Organistin und Kantorin. Er selbst studierte Theologie in Hamburg. Damals herrschte eine Art Pastorenschwemme. „Wir waren so viele, dass nicht alle übernommen wurden“, sagt er. Feldkamp bekam eine Pfarrstelle in Schellerten (Kreis Hildesheim) auf dem Land, später wurde er Pastor in Barsinghausen, in der Petrusgemeinde.

„Mich hat gereizt, dass es dort ganz unterschiedliche Milieus gab“, sagt er. Ein Teil der Gemeinde galt als schwieriges Pflaster. Er organisierte Besuchsdienste, engagierte sich als parteiloser Ratsherr für die SPD – und entdeckte die Diakonie, den kirchlichen Dienst am Nächsten. „Unsere Generation hat ja die Kirche immer nur im Sinkflug erlebt“, sagt er – ständig Sparrunden, ständig sinkende Mitgliedszahlen.

Der soziale Einsatz bot ihm in Barsinghausen Gelegenheit, etwas Neues aufzubauen: Er wurde zum Mitbegründer des Petershofs, einer Einrichtung für Menschen mit seelischen Behinderungen. „Die Diakonie macht sichtbar, wozu die Kirche dient“, sagt er. Das ist sein Credo – das Engagement für die Schwachen ist für Feldkamp auch eine Frage des Glaubens.

Unternehmensführung mit Herz

Der Mann mit den grauen Wuschelhaaren und den markanten Zügen spricht ruhig und strukturiert, er lacht gerne – und er sieht seiner neuen Aufgabe voller Tatendrang entgegen. Zuletzt arbeitete er sechs Jahre lang als theologischer Direktor der Dachstiftung Diakonie, zu der unter anderem das Stephansstift gehört. Dann wurde die Stelle des Diakoniepastors ausgeschrieben.

„Ich konnte gar nicht anders, als mich zu bewerben“, sagt er, „das ist ja die konsequente Fortführung dessen, was ich mein Leben lang gemacht habe.“ In vielen Funktionen war er bislang eine Art Manager der Nächstenliebe; er brachte pragmatische Unternehmensführung und soziales Handeln unter einen Hut. So ist er seit Jahren im Stiftungsrat der Stiftung „Ein Zuhause“, die dafür sorgt, dass Obdachlose bei „Housing-First“-Projekten über eine feste Bleibe einen Weg aus der Armut finden können.

Zusammen mit dem Geschäftsführer Lutz Jung wird er beim Diakonischen Werk bald für rund 1000 Beschäftigte zuständig sein, die in Sozialstationen arbeiten, in Ehe- und Lebensberatungsstellen oder in Obdachloseneinrichtungen wie dem Mecki.

„Gutes lohnt sich“

Den Einsatz der Mitarbeiter in den beengten Räumen dort lobt er ausdrücklich. Für Obdachlose soll in der Augustenstraße bald eine neue Anlaufstelle entstehen. „Das kann ich mir sehr gut vorstellen“, sagt Feldkamp. Ansonsten hält er sich noch zurück, was konkrete politische Pläne und Debatten angeht. „Man muss das Herz offen halten und mutige Schritte gehen“, sagt er ganz allgemein.

Dann marschiert er stramm los, „im Pendlerschritt“, wie er lachend sagt, geht es durch die Niki-Promenade. Er wohnt mittlerweile in Celle und pendelt oft mit dem Zug nach Hannover. Auf dem Weg zum Kröpcke („Ich kann mich noch gut an die alte Passerelle erinnern“) kommt er immer wieder auf soziale Themen zu sprechen.

Es treibt ihn um, dass viele Familien in der Pandemie psychischen und finanziellen Belastungen ausgesetzt sind. Er sorgt sich darum, dass hohe Mieten viele Menschen aus der Stadt drängen. Und er schwärmt davon, wie engagiert Projekte wie die Ökumenische Essensausgabe sich in Hannover für Benachteiligte einsetzen: „Es lohnt sich, Gutes auf den Weg zu bringen, damit Menschen erleben, was es bedeutet, heil zu sein.“

Unterwegs mit der alten Zündapp

Auf dem Platz der Weltausstellung weht ein kalter Wind, doch über Feldkamps Gesicht geht ein Lächeln, wenn er von seinen vier erwachsenen Kindern und den zwei Enkeln spricht. Enthusiastisch berichtet der passionierte Motorradfahrer auch von seiner alten Zündapp „Bergsteiger“ aus den Sechzigern, die er seit seinem 15. Lebensjahr hat. Allerdings ist sie nicht mehr frisiert wie damals, als er eine Zivilstreife mit 72 km/h überholte – und mächtig Ärger bekam.

Wenn er mit verlegenem Grinsen solche Anekdoten erzählt, sieht er selbst aus wie eine jener Karikaturen, die er unter dem Pseudonym Sisam Ben veröffentlicht – geistreiche Cartoons über Gott und die Welt. „Die Kirche bietet ja unendlich viel Stoff“, sagt er.

Dann verlangsamt sich sein Schritt. Wir sind an der Marktkirche angekommen. Hier wird Feldkamp im März offiziell in sein neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst bedeute ihm viel, sagt er. „Er zeigt mir, dass ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen Menschen auf dem Weg bin“, sagt Feldkamp. Er zögert kurz, dann setzt er hinzu: „Und ich bekomme einen Segen, auf den ich setzen kann.“

Am 13. März um 10 Uhr wird Feldkamp mit einem feierlichen Gottesdienst in der Marktkirche in sein neues Amt eingeführt, um Anmeldung auf www.marktkirche-hannover.de wird gebeten.

Von Simon Benne