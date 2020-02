Hannover

Er kommt mit dem Rad. Ein eigenes Auto hat Oliver Perau schon seit ein paar Jahren nicht mehr. „Das war so ein uralter Volvo, der hat irgendwann einfach den Geist aufgegeben“, erzählt er. Seitdem ist er in der Stadt mit Vorliebe radelnd unterwegs. Oder zu Fuß. „Das ist für mich wie Sport.“ Auch die verabredete Tour mit der HAZ wollte er eigentlich per pedes zurücklegen. Immerhin fast zehn Kilometer. Solche Langstrecken ist die Redakteurin nicht gewohnt. Also doch das Rad.

Perau stellt es am Capitol ab. 50 ist er gerade geworden, seit 32 Jahren ist er im Musikgeschäft. Und wenn es einen Ort gibt, der entscheidend mit seiner Karriere als Sänger und Frontmann der Band Terry Hoax verbunden ist, dann ist es das Capitol. „Nirgendwo bin ich öfter aufgetreten“, sagt er. Waren es 30-mal? Oder mehr? Genau weiß er es nicht.

Stippvisite im Konzertsaal des Capitol – heute ist Oliver Perau nur zu Gast. Quelle: Samantha Franson

Fieber und Lampenfieber im Capitol

Die Tür ist offen, Techniker sind mit dem Bühnenaufbau für ein Konzert beschäftigt. Perau ist ein höflicher Mensch und stellt sich vor. Klar, ein Foto ist okay. Er posiert routiniert für die Fotografin. Erinnerungen an das Jahr 1991 werden wach. „Hier hatten wir unser erstes ausverkauftes Konzert, 2000 Leute waren schon drin, und 200 standen noch vor der Tür. Mann, hatte ich damals Lampenfieber, ich glaube, das war sogar echtes Fieber.“ Aber auch heute sei er vor einem Auftritt noch immer „unheimlich nervös“, gibt Perau zu. Seine Fans kennen ihn dagegen als Rampensau.

Sie können sich auf Perau und seine vier Kollegen verlassen – und umgekehrt. Das zeigt sich nicht nur alle Jahre wieder bei Terry Christmas im Capitol, einem in der Regel ausverkauften Rockspecial kurz vor Weihnachten mit Hoax-Klassikern und aktuellen Songs. Auch auf Bühnen quer durch die Republik lässt die Band, die von 1996 bis 2008 eine längere Pause einlegte und sich dann zum Comeback zusammenfand, weiterhin von sich hören. Eine Weltkarriere machte Terry Hoax zwar nicht, aber vor allem Anfang der Neunziger feierten sie hierzulande Erfolge. Der Durchbruch gelang 1992 mit „Policy of Truth“, einem Depeche-Mode-Cover, das beim Musiksender MTV rauf- und runterlief.

Erstes Konzert: Oliver Perau vor dem Studentenkeller Stumpf, wo er mit Terry Hoax als 18-Jähriger auftrat. Quelle: Samantha Franson

Start mit 18 Jahren im Konzertkeller

Weiter radeln in die Vergangenheit. Nächster Halt ist das Stumpf auf dem Uni-Campus. In dem urig-alternativen Konzertkeller startete der 18-jährige Oliver 1988 seine Musikerkarriere. „Das war unser erster Auftritt mit Terry Hoax, wir hatten ungefähr zehn Lieder, nur die Hälfte mit Text, und es war auch nicht alles richtiges Englisch“, erzählt er. Doch fortan stand für den gebürtigen Rethener fest, dass er nicht Versicherungskaufmann werden würde, wie sich sein Vater das gewünscht hatte. Und auch nicht Fußballprofi bei Hannover 96, wo er bis zur A-Jugend am Ball blieb.

Oliver Perau trifft im Pop-Institut am Weidendamm auf Lutz Krajenski – früher war hier das Studio Peppermint Park. Quelle: Samantha Franson

Überraschende Begegnung

Perau tritt energisch in die Pedale. „Ich weiß nicht, wie viele Fahrräder ich schon kaputtgekriegt habe“, sagt er. Vor einem bunten Gebäude am Weidendamm steigt er ab und schaut sich um. „Hier war ich ja hundert Jahre nicht.“ Im ehemaligen Peppermint Park Studio in der Nordstadt – heute auf dem Expo-Gelände ansässig – hat er mit seiner Band 1991 die erste Platte aufgenommen. Inzwischen ist auf dem Grundstück unter anderem das Pop-Institut der Musikhochschule zu finden. Perau tritt ein und steht überrascht Lutz Krajenski gegenüber – seinem langjährigen Freund, mit dem er in einem anderen musikalischen Leben unterwegs ist und der dort an diesem Tag als Dozent unterrichtet.

Oliver Perau hat unter dem Pseudonym Juliano Rossi eine Karriere als Swing- und Jazzsänger gemacht – das erste feste Engagement war im Acanto. Quelle: Samantha Franson

Das zweite Leben als Juliano Rossi

In diesem anderen Leben nennt Perau sich Juliano Rossi und hat den Rock gegen Swing und Jazz eingetauscht. Schon 1996 erfand er sein musikalisches Alter Ego – noch bevor Robbie Williams das Metier wiederbelebte. Auch in dieser Rolle ist er seit dem Jahr 2000 – dem ersten festen Engagement im damaligen Club Acanto – viel unterwegs, begleitet wird er dabei regelmäßig von Pianist Krajenski, teils unterstützt von Musikern aus dessen Bigband. „Das ist schon manchmal komisch, dass sich das alles so entwickelt hat“, sagt Perau. Terry Hoax ist für ihn ein Ventil: „Da kann ich auf der Bühne am meisten aufdrehen.“ Swing und Jazz liegen ihm jedoch genauso am Herzen, vielleicht, weil ihm Manfred Krug als Musiker dieser Genres schon früh gefallen hat. Fans hat Perau auch als Rossi: Er swingt mit Eigenkompositionen und Evergreens durch viele Städte, dieses Jahr gibt es Konzerte außer in Hannover etwa in Lübeck, Berlin und Bochum.

Es beginnt, immer stärker zu regnen. Letztes Ziel ist das Zooviertel. „Mein musikalisches Leben ist gedrittelt“, sagt Perau, als er vor der Seniorenresidenz Kursana Villa an der Zeppelinstraße hält. Die dritte Phase, das ist Klang und Leben: Eine Combo aus fünf Musikern, darunter Jens Eckhoff von Wir sind Helden und Projektgründer Graziano Zampolin. Sie versuchen, mit Liedern aus der Vergangenheit demenzkranken Menschen zu helfen, Erinnerungen wieder lebendig werden zu lassen, um ihnen ein Stück Lebensfreude zurückzugeben.

„Das ist eine ganz andere Ebene“: Oliver Perau singt auch in Seniorenheimen wie der Kursana Villa im Zooviertel, um Demenzkranken zu helfen. Quelle: Samantha Franson

Berührende Auftritte im Seniorenheim

Für Perau sind diese Auftritte besonders berührend: „Ich dachte, ich hätte als Musiker an Resonanz und Begeisterung im Publikum schon alles erreicht, aber das ist eine ganz neue Ebene.“ In den Heimen erlebt er mit alten Schlagern kleine Wunder – etwa wenn ihm eine sonst meist regungslose Seniorin plötzlich zuzwinkert. Seit 2013 ist er dabei, 340 Auftritte in Hannover und anderen Städten hat das Team seither absolviert. Das durch Spenden finanzierte Projekt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Pflegepreis, ist für Perau längst ebenso wichtig wie seine Karrieren als Rock- und Swingmusiker: „Das ist wie mit Kindern, die hat man ja auch alle gleich lieb.“

Musik hat für Perau immer auch eine Botschaft, er selbst ist ein Botschafter der Musik – ob beim Maschseefest, beim Feuerwerkswettbewerb oder zusammen mit dem Polizeiorchester Niedersachsen. Immer geht es ihm dabei nicht zuletzt um seine Heimatstadt. Für die Bewerbung Hannovers um den Titel City of Music hat er 2014 gemeinsam mit 30 anderen Musikern den Song „Welcome Home“ komponiert und eingespielt. Mit Erfolg.

Radeln in die Vergangenheit: Oliver Perau mit HAZ-Redakteurin Juliane Kaune. Quelle: Samantha Franson

Inzwischen ist Perau völlig durchnässt. Egal. „Ich bin ein Dauerläufer, kein Mann für die Kurzstrecke“, betont er am Ende der Tour im Bistro Stromboli. Und er ist ein Dauersänger. Schon wieder stehen neue Projekte an. Noch dieses Jahr kommt eine neue Platte von Juliano Rossi heraus, geplant ist auch das zehnte Terry-Hoax-Album. Die Band für Auftritte zusammenzutrommeln ist allerdings gar nicht mehr so einfach. Der Sänger ist der Einzige, der nach wie vor von der Musik lebt. Seine Kollegen haben andere berufliche Wege eingeschlagen („einer ist Zahnarzt, ein anderer Buchhalter“) und müssen für Konzertreisen Urlaub nehmen.

Hochzeit steht bevor

Privat gibt es für Perau ein ganz neues Projekt – und eine Premiere. An diesem Donnerstag wird er heiraten. Der Musiker, der sonst so gern auf der großen Bühne steht, hat sich für die Hochzeit mit seiner Rebekka für den ganz kleinen Kreis entschieden, „irgendwo an der Nordsee“.

Von Juliane Kaune