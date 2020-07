Hannover

Lister Platz, Hannover, U-Bahn-Station. Die Linie 7 ist eingefahren. Ein junger Blondschopf, bepackt mit großem Rucksack und Schirm und einer unverkennbar schweren Plastiktüte, betritt die Bahn und schaut sich suchend um. Sitzreihe rechts: Mann, freier Platz, Frau, freier Platz, Pärchen. Sitzreihe links: Frau, freier Platz, junge Frau, freier Platz, noch ein freier Platz, älterer Herr. Der Blondschopf steuert auf einen der beiden freien Plätze links zu, zögert, setzt sich neben die junge Frau.

Eigentlich dürfte er das ja nicht. Kein Corona-Abstand. Und man sieht ihm an, dass er sich unwohl fühlt, aber er kann all sein Zeug nicht mehr tragen. Er schnauft unter der Maske. Er rutscht auf dem Sitz herum, er stellt die Tüte umständlich auf den Nebensitz, er versucht, nicht zu der jungen Frau zu schauen, der er auf die Pelle gerückt ist. Die wiederum ist halb auf den Nebensitz gerutscht, ihre Augenlider flattern ein bisschen, sie will wohl nicht so nah an dem Tütenträger sitzen, aber auch nicht so ostentativ von ihm abrücken, als hätte er die Pest.

Lockerungsübungen

Wir leben in unsicheren Zeiten. Aber noch unsicherer als die Zeiten sind wir selbst. Die Zahlen in den Nachrichten sagen, dass Corona nicht mehr so gefährlich ist. Aber man weiß es nicht genau. Zweite Welle? Mutiertes Virus? Was passiert, wenn es kälter wird? Die Politik übertrifft sich derzeit in Lockerungsübungen, die Wirtschaft drängt in dieselbe Richtung, weil die Ebbe in den Kassen ebenfalls drängt. In Umfragen zeigt sich dann aber oft, dass die Bevölkerung skeptisch ist.

Schützt seine Geldgeber: Bettler mit Maske. Quelle: Katrin Kutter

Vor der Sparkasse auf der Bahnhofsstraße in Hannover sitzt ein Bettler im Rollstuhl. Er trägt eine Maske. Ist das umsatzfördernd? Er grinst mit lückenhaftem Gebiss, er habe die Frage nicht verstanden, sagt er, er komme aus dem Kosovo. Ob er die Maske für sich oder für seine Geldgeber trägt? Das versteht er: „Für die Leute.“ Maske signalisiert: Ich schütze andere.

Freundlichkeit der ersten Lockdown-Wochen scheint abzunehmen

Die Passanten in der Fußgängerzone wahren durchaus Distanz. Aber immer wieder lässt sich ein Phänomen beobachten: Mehrere Menschen treffen sich, sind offensichtlich nicht aus einem Haushalt, aber miteinander bekannt, sie stehen und reden, und spätestens nach einer Minute sind alle Abstandsregeln vergessen. Wenn dann aber jemand Fremdes zu nah an dem Grüppchen vorbeigeht, gibt es böse Blicke. Wir trauen anscheinend Unbekannten eine höhere Ansteckungsgefahr zu als Leuten, die wir kennen.

Die Coronafreundlichkeit der ersten Lockdown-Wochen – dass sich wildfremde Menschen grüßten, sich gegenseitig vorließen, weniger auf den eigenen Vorteil bedacht waren – scheint deutlich abzunehmen. Es geht eben wieder aufwärts, es geht wieder mehr ums Geldverdienen. Not verbindet, Wohlstand trennt.

Das Ende der Schlange

Goseriede, ein Fahrradgeschäft. Es dürfen nicht mehr Kunden eintreten, als Verkäufer anwesend sind. Innerhalb von ein paar Minuten stehen mehrere Menschen draußen Schlange. Eine Frau will ihr Rad abgeben, eine will was abholen, ein Mann hat nur eine Frage. Alle rollen ein bisschen mit den Augen, aber sie warten demütig, was zumindest die Westdeutschen erst im Lockdown wieder gelernt haben.

Doch die Situation droht zu kippen, als ein gegelter Typ im Businessjackett direkt zum Eingang geht und sagt, er habe einen Termin. Da bekommt er ein bisschen was zu hören, dass das Ende der Schlange hinten sei und dass andere auch keine Zeit hätten. Der Mann tippt auf seinem Handy herum und betritt dann dreist das Geschäft. Es gibt nur deswegen keinen Aufruhr, weil plötzlich die Kunden, die drin waren, fast alle auf einmal rausgehen und nun genug Verkäufer zur Verfügung stehen. Bloß eine Mutter mit Kind im Fahrradanhänger hat sich entnervt davongemacht.

Die Stadt scheint sich in einer Art Zwischenmodus zu befinden. Niemand wirkt ganz sicher, dass er alles richtig macht, niemand, der Regeln aufstellt, wirkt ganz sicher, dass sie nützen.

Kein Mangel mehr: Masken gibt es an jeder Ecke. Quelle: Katrin Kutter

Wenn die Fotografin irgendwo in der Innenstadt die Kamera hebt, drehen mehr Leute ihre Gesichter weg, als das früher der Fall war – oder sie ziehen die Masken hoch. Gleichzeitig lassen sich mit Maske mehr Menschen fotografieren als vor Corona – sie fühlen sich geschützt, die müssen weniger von sich offenbaren. Einer grummelt, während er an seinem frisch erworbenen OP-Maskenpaket herumnestelt: „Das müsste ja eigentlich Merkel bezahlen.“

Essen hinter Plexiglas: Den Gästen ist es recht. Quelle: Katrin Kutter

Das Blockhouse-Steakhaus in der Ständehausstraße hat hohe, mit Sonnen und Herzen bemalte Plexiglasschilde an etliche Tische geschraubt, um sie von anderen Tischen abzutrennen. Das Restaurant war sich nicht sicher, ob das Gäste nicht eher abschreckt. Aber nein, berichtet der Manager: Die Kunden hätten sich sogar gerade dort hingesetzt, wo die Abtrennungen sind.

Soll man im Stehen schreiben? Hinweis in der Karmarschstraße. Quelle: Katrin Kutter

Manches ist unfreiwillig komisch: Bei Nordsee in der Karmarschstraße verordnet ein Schild, man müsse ein Kontaktformular ausfüllen, bevor man sich setze – als dürfe man nur im Stehen schreiben. Auf dem Kiez, in der Scholvinstraße, wo buchstäblich tote Hose ist, verkündet ein Schild an einem Eroscenter in drei Sprachen, aufgrund erhöhter Gesundheitskontrollen sei „eine Ansteckungsgefahr in diesem Haus unmöglich“. Dann müsste es hier ja brummen. Aber zwischen den „Thai-Mädchen“-Hinweisen türmt sich der Müll.

Weniger Umarmungen

In der Innenstadt fällt auf, dass eine Art von Menschen fast immer ausweicht, falls ihnen Passanten doch zu nahe kommen: die Weißhaarigen. Risikoalter macht vorsichtig, Vorsicht schafft Distanz. Die Kehrseite des Überlebens: Es gibt zahllose ältere Menschen, die nicht mehr umarmt werden. Übrigens sieht man bei Kindern oft, dass sie sich immer wieder mit Blicken bei den Eltern vergewissern, ob richtig was sie tun, ob sie beispielsweise jemanden begrüßen dürfen. Am Rande des Opernplatzes erzählt eine Mutter, dass ihre Tochter sie frage, ob ihre Freunde sie nicht mehr liebhätten, weil sie keiner mehr in die Arme nehme.

Die netten Jahre sind vorbei. Corona hält den Menschen andere Menschen vom Leibe. Obwohl Berührung zu den Grundnahrungsmitteln der Seele gehört.

Liebe dich selbst, wenn dich sonst schon keiner umarmen darf: Corona ist in der Stadt immer noch allgegenwärtig. Quelle: Katrin Kutter

Wieder in der Bahn, jetzt in der 8. Ein Bursche stürmt am Aegi in den Waggon, Tarnfarbenkappe, Adidas-Jacke, keine Maske. Er wirft sich auf einen freien Platz. Nebenan sitzt eine junge Frau, Blümchenmaske, sie steht auf und verzieht sich. Ein Vater mit seiner Tochter tut es ihr gleich. Der junge Rüpel sieht es, grinst, springt auf und reißt das nächste Klappfenster auf. „Ha“, ruft er, als wäre damit alles geklärt. Mehrere Leute schauen ihn an, mehrere schauen demonstrativ weg.

Am Kröpcke verlässt er die Bahn mit großen Schritten. Er grinst immer noch. Wahrscheinlich sonnt er sich in der Empfindung, dass er es dem Staat jetzt aber mal so richtig gezeigt hat.

Von Bert Strebe