So geht Demokratie: Bei Pimp your Town schlüpfen Jugendliche in die Rollen von Politikern. Tellkampf- und Südstadtschüler haben das ausprobiert. Sie diskutierten in einer simulierten Bezirksratsitzung vor allem über Verkehr und Umwelt. Ihre Anregungen werden nun dem realen Bezirksrat Südstadt-Bult vorgelegt.