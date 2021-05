Stöcken

Jährlich überwintern zahlreiche hilfsbedürftige Igel im Igelzentrum Niedersachsen. Im Frühling werden sie dann ausgewildert – so auch in diesem Jahr. Zum zweiten Mal in Folge arbeitet die Stadt Hannover mit dem Zentrum zusammen, wodurch eine Auswilderung auf Stadtfriedhöfen ermöglicht wird. Bereits im Sommer 2020 wurden mehrere Tiere auf dem Stadtfriedhof Engesohne in die Freiheit entlassen, nun wurde der Friedhof in Stöcken um ein weiteres Tier bereichert.

„200 Gramm – viel zu wenig“

Das stachelige Findelkind war seit November in der Obhut des Igelzentrums. „Zu Anfang zählte die Waage lediglich 200 Gramm, was viel zu wenig ist“, erklärt Tierärztin Karolin Schütte, „mittlerweile sind es 800 Gramm, sodass der Igel nun auf sich allein gestellt sein kann.“ Zur Eingewöhnung soll ein kleines Igelhaus als Unterschlupf dienen. „Zudem kommt während einer Übergangszeit von zwei Wochen jeden Abend jemand zum Füttern“, sagt Schütte. Als artengerechter und sicherer Lebensraum sei der Stadtfriedhof in Stöcken besonders geeignet. „Ein parkähnlicher Friedhof bietet optimale Voraussetzungen: Er ist naturnah, arten- und strukturenreich und bietet mit 55 Hektar ausreichend Platz“, erklärt Ulrich Prote, Fachbereichsleiter Umwelt und Stadtgrün der Stadt Hannover. Zudem sei der Friedhof abseits gelegen und biete durch eine Ummauerung Schutz für die Tiere. „Nachts, wenn die Igel aktiv werden, wird das Gelände abgeschlossen“, erklärt Birgit Busch, Mitarbeiterin des Igelzentrums, „somit besteht für den Igel nicht die Gefahr, sich ins Stadtgebiet zu verlaufen.“ Der Straßenverkehr sei die häufigste Todesursache für die kleinen Stachelträger, so Busch. Vor allem in städtischer Umgebung gebe es nur noch wenige Lebensräume, die ausreichend Schutz und Nahrung für Igel bieten.

Tierärztin Karolin Schütte vom Igelzentrum entlässt den Igel in die Freiheit. Erst einmal bekommt er ein eigenes Igelhaus, um ihn sanft an die Wildnis zu gewöhnen. Quelle: droese_r

Insektensterben macht Igeln zu schaffen

„Auch diese kleinen Tiere bleiben nicht vom Klimawandel verschont“, erklärt Prote. „Das Insektensterben als Folge des Klimawandels bedeutet für den Igel, nicht ausreichend Nahrung zu finden.“ Das wiederum habe zur Folge, dass die Igelpopulation stark zurückgeht. „Die Tiere sind immer mehr Gefahren ausgesetzt“, erklärt auch Biologin Birgit Busch. „Im letzten Jahr musste das Igelzentrum bereits wegen Überfüllung schließen.“ Durch Aufklärungsarbeit möchten die Mitarbeitenden des Igelzentrums dafür sorgen, dass Igel auch im privaten Rahmen zunehmend geschützt werden. Dafür bieten sie Unterricht für Schulklassen, aber auch individuelle Beratungsgespräche an.

So kommt dem Zentrum die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sehr gelegen: „Die Kooperation mit der Stadt lenkt die Aufmerksamkeit natürlich auf die Igel und zeigt, dass das Problem wahrgenommen wird“, sagt Busch. Die Verwaltung will das Auswilderungsprojekt auch künftig weiter fördern. „Diese Zusammenarbeit ist sehr zielführend und ich bin sehr dankbar für ein solch großes Engagement für den Artenschutz“, sagt Prote. Informationen rund um den Igel und seinem Artenschutz gibt es unter www.aktiontier-igelzentrum.org.

Das Igelzentrum Niedersachsen e.V. bittet darum, die Igelhäuser in Ruhe zu lassen, sollten sie aufgefunden werden.

Von Sheila Dierks