Die Polizei Hannover steht mit ihren Ermittlungen bei der toten 93-Jährigen weiter am Anfang. Auch die Obduktion der Leiche am Sonntagabend gab keinen Aufschluss darüber, ob die Frau durch ein Unglück oder ein Verbrechen starb. Die 61-jährige Nichte hatte die Tote am Sonntag entdeckt.