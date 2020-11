Bothfeld/Groß-Buchholz

Mit seiner Nachtaufnahme des Telemax-Fernsehturms in Groß-Buchholz hat Fotograf Christof Hielscher einen Sonderpreis und den Platz auf dem Titel des Stadtteilkalenders Bothfeld & Groß-Buchholz 2021 gewonnen. Unter dem Motto „Second Chance“ wurden bereits eingereichte Bilder der vergangenen sieben Wettbewerbsjahre coronabedingt noch einmal bewertet. Voraussetzung war allerdings, dass die Fotos in der Zwischenzeit nicht an anderer Stelle veröffentlich worden waren.

Foto von Windmühle gewinnt Fotowettbewerb

Den ersten Platz des Fotowettbewerbs der Bothfelder und Groß-Buchholzer Kaufleute belegte der Bothfelder Jürgen Sauermann mit einem Bild der Groß-Buchholzer Windmühle. Den zweiten und dritten Platz gewannen Volker Wille mit einer Aufnahme des winterlichen Morgennebels vom Südrand der Großen Heide sowie Frank Radel mit einem Bild des Wohnensembles Grasdach-Siedlung in Bothfeld. Neben einer Urkunde erhielten alle Preisträger Einkaufsgutscheine der Buchhandlung Böhnert.

Neuer Stadtteilkalender kostet 14,90 Euro

In der „Aula unterm Dach“ der Freien Evangelischen Schule Hannover prämierten die Kaufleute nicht nur gemeinsam mit der Schulleitung, den Bezirksbürgermeistern Johanna Starke und Harry Grunenberg sowie der Leiterin der Stadtbibliotheken Hannover, Carola Schelle-Wolff, die Siegerbilder des gemeinsamen Fotowettbewerbs, sondern stellten auch den Stadtteilkalender Bothfeld & Groß-Buchholz für 2021 vor, in dem die besten Fotos versammelt sind.

Den Kalender Bothfeld & Groß-Buchholz 2021 gibt es für 14,90 Euro bei vielen Papeterien und Buchhandlungen im Nordosten Hannovers sowie bei der Bücherstube Leonie Konertz, Lister Meile 88.

Von Laura Ebeling