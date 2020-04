Hannover

Baudezernent Uwe Bodemann verlängert seine Amtszeit um drei Monate. Der Stadtbaurat wird nun nicht wie geplant zum 1. Juli, sondern erst zum 1. Oktober in den Ruhestand gehen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Ohne eine solche Lösung drohte das neben der Kämmerei wichtigste Dezernat der Stadtverwaltung führungslos zu werden. Denn die Nachfolge für Bodemann gestaltet sich schwierig – gerade auch, weil sich die nötigen Verfahren in Zeiten der Corona-Krise in die Länge ziehen.

Drei Dezernate zu besetzen

Oberbürgermeister Belit Onay hatte dem Rat bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass es schwierig wird, die Auswahlverfahren für die insgesamt drei vakanten Dezernatsposten in der Stadtverwaltung wie geplant bis zum 1. Juli abzuschließen. Der Zeitplan werde nun „vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse“ angepasst, erklärte die Stadt am Donnerstag. Neben Bodemanns Dezernat braucht auch das Personal- und das Sozialdezernat eine neue Leitung.

Vizeposten noch unbesetzt

Bei Bodemann kommt hinzu, dass dessen neuer Stellvertreter noch nicht im Amt ist. Zwar ist ein Nachfolger für den bisherigen Stelleninhaber Michael Heesch gefunden. Doch wegen einer Konkurrentenklage kann der ausgewählte Kandidat Thorsten Warnecke, ein Stadtplaner aus Braunschweig, die Arbeit nicht aufnehmen. Wäre Bodemann zum 1. Juli gegangen, hätte das Baudezernat an der Spitze eine doppelte Vakanz gehabt. Gleichwohl soll das Mehrheitsbündnis im Rat dem Vernehmen nach bereits vielversprechende Nachfolger für Bodemann in der engeren Auswahl haben.

Von Von Andreas Schinkel und Juliane Kaune