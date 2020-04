Hannover

Behutsam öffnet die Stadt Hannover wieder die Türen ihrer Bürgerämter, und der Andrang ist schon jetzt groß. Am Montag und Dienstag konnten Hannoveraner bereits ausgestellte Personalausweise und Reisepässe abholen, jedoch nur nach Terminabsprache. 500 Bürger haben nach Angaben der Stadt diese Chance ergriffen, einige haben keinen Termin mehr bekommen. „Wir mussten sie deswegen auf spätere Tage vertrösten“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Bürger fühlen sich abgewiesen

In Einzelfällen habe man Bürger darauf hinweisen müssen, dass Termine nur nach telefonischer Vereinbarung wahrgenommen werden dürfen, sagt Möller. Das sei von einigen möglicherweise als schroffe Ablehnung verstanden worden. Tatsächlich fühlten sich einige HAZ-Leser rüde abgewiesen.

Abstandsregeln wurden eingehalten

Insgesamt zeigt sich die Stadtverwaltung mit der ersten vorsichtigen Öffnung der Ämter zufrieden. Bis auf sehr wenige Ausnahmen seien die vereinbarten Termine pünktlich eingehalten worden. „Die Bürger trugen einen Mund-Nasen-Schutz und hielten die Abstandsregeln ein“, sagt Möller.

Vom heutigen Mittwoch an werden weitere Lockerungen wirksam. Im Bürgeramt Aegi können jetzt auch Pässe und Ausweise beantragt, sowie An- und Ummeldungen erledigt werden – jedoch nur nach telefonischer Terminvereinbarung. „In der kommenden Woche werden weitere Bürgerämter für Terminkunden öffnen“, kündigt Möller an.

Termine können telefonisch unter den Nummern 0511/168-32000 (Personalausweis- und Reisepassabholung) und 0511/168-44918 und 0511/168-44539 (Zulassungsangelegenheiten) vereinbart werden.

Von Andreas Schinkel