Im Bürgeramt Aegi hat es einen Corona-Fall in der Belegschaft gegeben. Daher müssen jetzt alle Mitarbeiter in Quarantäne, sodass das Amt vorerst geschlossen bleibt. Die Stadt bittet alle Kunden, die am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag das Amt aufsuchen wollten, neue Termine zu vereinbaren.