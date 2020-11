Hannover

Neue Mitarbeiter sind eingestellt, der Antragsstau sollte weitgehend abgearbeitet sein – dennoch scheint in der Elterngeldstelle noch nicht alles rund zu laufen. Ein Vater und HAZ-Leser berichtet, dass er seit Juni auf seinen Bescheid wartet. „Ein ebenso großes Problem ist die Erreichbarkeit“, schreibt er in einer E-Mail an die Redaktion. In den telefonischen Sprechzeiten des Amts habe er keine Chance, Kontakt aufzunehmen, auch nicht per E-Mail. Die Sprechzeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. „Ich starte jetzt meinen letzten Kontaktversuch mit einem Brief“, sagt der Vater.

Stadt: Bescheid innerhalb von vier Wochen

Die Stadt betont, dass sich die Lage in der Elterngeldstelle mit den Neueinstellungen im März deutlich verbessert habe. „Wir können in der Regel bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von vier Wochen einen Bescheid ausstellen“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Sollte das in einem Fall nicht gelungen sein, so sei das bedauerlich und werde umgehend geprüft.

Elterngeldstelle führt täglich mehrere hundert Telefonate

Zugleich räumt die Stadt ein, dass das Amt zu den Sprechzeiten schwer erreichbar sei. „Die Elterngeldstelle führt täglich mehrere Hundert Telefonate“, sagt Stroppe. Der Beratungsbedarf bei vielen Eltern sei hoch, sodass manche Gespräche viel Zeit erforderten. „Per E-Mail eingereichte Rückrufwünsche werden schnellstmöglich innerhalb weniger Tage erledigt“, meint die Stadtsprecherin.

Bereits Ende vergangenen Jahres, noch vor der Corona-Pandemie, stauten sich die Elterngeldanträge bei der Stadt. Eltern mussten bis zu drei Monate auf ihre Bescheide warten. Es fehlte an Personal, weil mehrere Mitarbeiter erkrankten und Stellen nicht besetzt werden konnten. Mehrfach musste die Elterngeldstelle wochenweise schließen, um den Stau abzuarbeiten. In diesem Frühjahr stellte die Stadt acht neue Mitarbeiter ein, um die Probleme zu beheben.

Von Andreas Schinkel