Die Führungsriege im Rathaus arbeitet derzeit am Rande der Belastungsgrenze – so viel ist klar. Das liegt unter anderem daran, dass der ehemalige Personal- und Kulturdezernent Harald Härke vor eineinhalb Jahren im Zuge der Rathausaffäre vom Amt suspendiert wurde und inzwischen im Ruhestand weilt. Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) plant jetzt, vakante Dezernentenstellen neu zu besetzen und die Ressorts im Rathaus neu zu ordnen.

Nach Informationen der HAZ soll das Kulturdezernat gestärkt werden, andere Ressorts werden entlastet. Die CDU macht sich Hoffnungen, endlich wieder einen Kandidaten für einen Dezernentenposten vorschlagen zu dürfen. Für den im Juni scheidenden Baudezernenten Uwe Bodemann sucht Onay einen Nachfolger. Eine Liste mit mehreren Namen kursiert bereits im Rathaus.

Oberbürgermeister Belit Onay (links) sucht einen Nachfolger für Baudezernent Uwe Bodemann. Quelle: Christian Behrens

Kulturressort nicht als Anhängsel

Seit mehr als zwei Jahren kümmert sich Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski zusätzlich um die Belange von 11.000 Stadtmitarbeitern. Ihre Kollegin Konstanze Beckedorf, eigentlich für Soziales und Sport zuständig, führt seit eineinhalb Jahren auch noch das Kulturdezernat. Lob bekommt Beckedorf im Rathaus dafür, dass sie Hannovers Kulturhauptstadtbewerbung mit Leidenschaft und Erfolg vorangetrieben hat. Ob sie Kulturdezernentin bleibt, ist unklar. Dem Vernehmen nach versteht Onay das Kulturressort nicht als Anhängsel anderer Dezernate, sondern als eigenständigen Bereich.

Voraussichtlich wird Rzyskis Superdezernat, das die Bereiche Schule, Kita, Krippen und Jugend umfasst, abgespeckt. „Die Dezernenten sind inzwischen bereit, Aufgaben abzugeben“, heißt es aus dem Rathaus. Unangetastet bleibt vorerst das Ressort Wirtschaft und Umwelt, geleitet von der Ersten Stadträtin und Stellvertreterin Onays, Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). Ihre Amtszeit endet im Juli 2021. Ob Tegtmeyer-Dette noch einmal antritt, ist offen.

Grüne: Einbeziehung der CDU ist zeitgemäß

Onay hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, dass er bei der Suche nach geeigneten Kandidaten für Dezernentenposten mit der Ratspolitik ins Gespräch kommen wolle – auch mit der CDU. Die Christdemokraten waren einst mit Sozialdezernent Thomas Walter im Führungszirkel der Stadtverwaltung vertreten, doch unter OB Stefan Schostok ( SPD) wurde diese Tradition gekappt. Jetzt macht sich die CDU neue Hoffnung. „Wir möchten als größte Oppositionsfraktion im Dezernentenkollegium vertreten sein“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Bei den Grünen trifft das auf Zustimmung. „Die Einbeziehung der CDU ist zeitgemäß“, sagt Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert.

Auch aus dem Mehrheitsbündnis in Rat ( SPD, Grüne, FDP) kommen Wünsche. Die FDP hat bereits vor Monaten angedeutet, dass sie sich vorstellen könne, das Kulturdezernat mit einem eigenen Kandidaten zu besetzen. Davon will die dreiköpfige Fraktion aber nicht den Verbleib im Bündnis abhängig machen. Die SPD hält sich bedeckt, will aber einen „klaren Anspruch“ formulieren. Zurückhaltend sind die Grünen. Sie stellen mit Onay und Tegtmeyer-Dette bereits die Chefs im Rathaus.

Von Andreas Schinkel