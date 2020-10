Im Streit um die Schließung von Onkel Ollis Kiosk in der Nordstadt hat jetzt auch die Stadtverwaltung Stellung bezogen. Der Kiosk bleibe so lange dicht, bis eine neue behördliche Genehmigung erteilt ist, heißt es. Derweil meint der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci: So geht das nicht.