Hannover

Der Streit um Leistungsprämien für Stadtmitarbeiter ist beigelegt. Die Schlichtungskommission unter dem Vorsitz des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Bremen, Thorsten Beck, hat sich nach einer viereinhalbstündigen Sitzung geeinigt: Die tariflich vereinbarte Prämie wird für dieses und das kommende Jahr nach drei Leistungskategorien ausbezahlt – und nicht mehr als Einheitsprämie für alle. Das geht aus einem Verwaltungspapier hervor, das der HAZ vorliegt. Das Papier wird am heutigen Donnerstag dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss vorgestellt. „Wir sind mit der Vereinbarung zufrieden“, sagt Karin Gödecke, Chefin des städtischen Gesamtpersonalrats.

Harte Verhandlungen zwischen Stadt und Gewerkschaft

Rechnungsprüfer hatten vor einigen Monaten kritisiert, dass die Auszahlung der Prämie als Einheitspauschale rechtswidrig sei. Die Stadtverwaltung schloss sich der Ansicht an und stoppte die Auszahlung. Der Gesamtpersonalrat hielt dagegen und argumentierte mit Bezug auf ein Rechtsgutachten, dass die Einheitsprämie durchaus gesetzeskonform sei. Eine Schlichtung wurde vereinbart. Nach harten Verhandlungen haben sich die Vertreter von Stadt, Gewerkschaft und Personalrat geeinigt.

Einheitlicher Sockelbetrag für 85 Prozent der Beschäftigten

Die Stadtmitarbeiter bekommen in diesem und im kommenden Jahr ihre Zulage nach folgendem System ausbezahlt: 85 Prozent der Tarifbeschäftigten erhalten einen einheitlichen Sockelbetrag. Der macht 90 Prozent des Prämien-Topfes aus. Die Höhe der einzelnen Zulage wird sich in etwa auf dem Niveau der bisherigen Boni bewegen, also bei knapp 700 Euro. 7,5 Prozent sogenannte Topleister bekommen die restlichen 10 Prozent aus dem Zulagentopf ausbezahlt, sie erhalten also mehr Geld. Wie hoch die konkrete Summe ausfällt, muss die Verwaltung jetzt ausrechnen. Weitere 7,5 Prozent der Beschäftigten gehen leer aus – wegen Minderleistungen.

Kriterien für Topleister entwickeln

„Die neue Regelung bedeutet keine Verschlechterung für die Stadtmitarbeiter“, sagt Personalratschefin Gödecke. Bei mehreren Personalversammlungen hätten Mitarbeiter bereits Zustimmung signalisiert. Die neue Dienstvereinbarung über das Auszahlungsmodell müssen Stadt und Personalrat spätestens Mitte Januar abschließen. „Als nächsten Schritt müssen wir die Kriterien festlegen, die für Topleister gelten sollen“, sagt Gödecke. Die Prämien für 2019 sollen zum Februar 2020 ausbezahlt.

Zulagen sollen auch für Beamte kommen

Im neuen Jahr setzen sich Personalrat und Stadtspitze erneut an einen Tisch. „Dann wird es darum gehen, wie Beamtinnen und Beamte in das Zulagensystem eingebunden werden“, sagt Gödecke. Dass sich die Stadt dazu bereit erklärt, auch Beamten Prämien zu zahlen, sei ein weiterer Erfolg der Verhandlungen, sagt sie. Ob es am Ende auf dasselbe Modell wie für die Tarifbeschäftigten hinausläuft, sei noch nicht abzusehen. „Es wird eine Anlehnung geben“, sagt Gödecke.

