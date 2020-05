Hannover

Der Alltag der Bürger in Hannover findet Schritt für Schritt zu einer neuen Normalität, dennoch steckt die Wirtschaft der Stadt weiterhin in einer tiefen Krise. Auch Bereiche der Stadtverwaltung sind betroffen, etwa das Hannover Congress Centrum (HCC) und der Jugend-Ferienservice. Für die Mitarbeiter in beiden Abteilungen will die Stadt jetzt Kurzarbeit anmelden. Im HCC sollen von der Regelung etwa 100 und im Bereich der des Jugendferienservice rund 20 Mitarbeiter betroffen sein, teilt die Stadtverwaltung mit. „Zur Frage der Aufstockung des Kurzarbeitergelds befindet sich die Stadt in Klärung mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband sowie dem zuständigen Innenministerium“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ. Auch der Personalrat müsse dem Wunsch nach Kurzarbeit noch zustimmen.

Geschäft mit Messen und Kongressen eingebrochen

Das Geschäft mit Kongressen, Konzerten, Messen und anderen Großveranstaltungen hat der Lockdown zum Erliegen gebracht. Noch bis zum 31. August bleiben Versammlungen von mehr als 1000 Menschen untersagt. Damit sind auch die Umsätze des HCC eingebrochen. Ähnliches gilt für den Jugend-Ferienservice. Freizeiten, gemeinschaftliche Ausflüge und Fahrten sind bis auf Weiteres abgesagt.

Anzeige

Um Kurzarbeit im öffentlichen Dienst festsetzen zu können, ist eine sogenannte Dienstvereinbarung mit dem Personalrat nötig. Auch das Innenministerium muss zustimmen, ebenso die Ratsgremien.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel