Stadtverwaltung plant: Wie geht Weihnachtsmarkt in der Pandemie?

Schausteller und Marktbeschicker müssen in dieser Saison aufgrund der Corona-Krise herbe Umsatzeinbußen hinnehmen. Umso größer ist die Hoffnung, dass wenigstens am Ende des Jahres der traditionelle Weihnachtsmarkt stattfinden kann. „Das brennt uns auf den Nägeln“, sagt Fred Hanstein, Landesvorsitzender des Schausteller- und Marktkaufleuteverbands. Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung an einem Plan, wie der Weihnachtsmarkt organisiert werden kann, obwohl eine solche Veranstaltung nach den aktuellen Vorschriften des Landes eigentlich verboten wäre.

„Spezialmärkte“ eigentlich verboten

In Paragraph 5 der derzeitigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ist zu lesen, dass „Spezialmärkte“ grundsätzlich nicht erlaubt sind, es sei denn, es wird Eintrittsgeld verlangt. Diese Vorschrift gilt bis zum 31. August. In einem zusätzlichen Passus weicht das Land die Regelung auf. „Spezialmärkte“, die nach dem 31. August stattfinden, können „unter der Voraussetzung zugelassen werden, dass die Veranstalterin oder der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegt“.

„Sehr großes Interesse“: Die Stadt sucht einen Weg, den Weihnachtsmarkt corona-gerecht zu öffnen. Quelle: Christian Wyrwa (Archiv)

Zugang zum Markt beschränken?

An einem solchen Konzept arbeitet die Stadt Hannover. „Die Stadtverwaltung hat ein sehr großes Interesse daran, ein vorweihnachtliches Angebot zu machen“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ mit. Daher erörtere man derzeit die verschiedenen Möglichkeiten und stimme sich mit den zuständigen Behörden ab. Nach Informationen der HAZ ist im Gespräch, den Zugang zum Markt zu beschränken, um Massenansammlungen zu vermeiden.

Zaun um Oktoberfest angedacht

Die Schausteller und Marktleute haben ihre Zusagen für die Standplätze längst in der Tasche. Üblicherweise wird der Advents-Rummel mit einem knappen Jahr Vorlauf geplant. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt Verbandschef Hanstein. Klar sei auch, dass es Einschränkungen geben werde.

Für das Oktoberfest haben sich die Schausteller ein eigenes Hygienekonzept überlegt. „Wir können uns vorstellen, einen Zaun um den Schützenplatz zu ziehen und den Einlass zu beschränken“, sagt Hanstein. Auch der Charakter des Oktoberfests werde sich ändern: Weniger Feierei, mehr Angebote für Familien.

Von Andreas Schinkel