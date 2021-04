Stadtwerke Barsinghausen verklagen Ratspolitikerin

Barsinghausen

Im Streit um Nebenverdienste von zwei Führungskräften haben die Stadtwerke Barsinghausen eine Kommunalpolitikerin im Rat der Stadt am Deister verklagt. Unter Androhung eines Ordnungsgeldes von 250.000 Euro oder ersatzweise sechs Monaten Haft soll die Fraktionsvorsitzende von Aktiv für Barsinghausen (AfB) einen Artikel von der Webseite der Wählergemeinschaft löschen. Die Überschrift: „Dienstwagenaffäre bei der Stadtentwässerung?“ Den Text hat die AfB bis zur gerichtlichen Klärung von der Homepage genommen. Anfang Mai wird vor dem Amtsgericht Wennigsen verhandelt.

Antrag auf einstweilige Verfügung

Die Stadtwerke verlangen in ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Fraktionschefin Kerstin Beckmann, dass die AfB nicht mehr behaupten soll, der Leiter des Klärwerks von Barsinghausen fahre zu Unrecht einen Dienstwagen. Untersagt werden soll auch die Behauptung, bei dem Dienstwagen handele es sich um eine unrechtmäßig gewährte Zuwendung der Stadtwerke an ihren Mitarbeiter.

Lesen Sie auch:

Stadtwerke Barsinghausen: Hunderttausende Euros extra für die Chefs

Stadtwerke Barsinghausen: AfB und CDU wollen Sonderzahlungen überprüfen

Beantragt hat die einstweilige Verfügung der scheidende Geschäftsführer der Stadtwerke, Jochen Möller. Der Gerichtsstreit rückt erneut die Frage in den Blick, wie Möller und der technische Leiter des Klärwerks in Barsinghausen in den vergangenen Jahren vergütet worden sind.

Wie berichtet gab es im Rathaus von Barsinghausen lange Zweifel, ob monatliche Sonderzahlungen für sogenannte übergeordnete Rufbereitschaften an den Geschäftsführer und den Klärwerksleiter rechtmäßig waren. Nach Auffassung der Stadtverwaltung hätte das Geld so nicht gezahlt werden dürfen. Versuche des früheren Barsinghäuser Bürgermeisters Marc Lahmann (CDU), das von unabhängiger Seite klären zu lassen, scheiterten bisher an Mehrheiten im Aufsichtsrat der Stadtwerke und in den Ratsgremien.

„Kosten nicht gedeckt“

Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hat Lahmann den Rat Ende Januar zusätzlich über gestiegene „Personalkosten und sonstige Zahlungen für den Betriebsleiter“ informiert. In einer nicht öffentlichen Informationsvorlage ist unter anderem die private Dienstwagennutzung als Kostentreiber aufgeführt. Ein privater Dienstwagen stehe dem Leiter eines städtischen Eigenbetriebes – das Klärwerk hat 18 Mitarbeiter – nicht zu. Diese Kosten seien „nach Prüfung der Verwaltung durch den Betriebsführungsvertrag nicht gedeckt“.

​Darauf bezieht sich offenbar der Text von AfB-Fraktionschefin Beckmann. Sie wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Stadtwerke-Geschäftsführer Möller sagte: „Die Dienstwagennutzung ist arbeitsvertraglich einwandfrei geregelt.“ Es handele sich nicht um eine „Dienstwagenaffäre“. Der Klärwerksleiter sei auch Prokurist und technischer Leiter der Stadtwerke. Damit er bei Störfällen sofort und überall einsatzbereit sein könne, sei der Dienstwagen auch zur privaten Nutzung nötig.