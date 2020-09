Hannover

Die Stadtwerke Hannover wollen bis zum Jahr 2030 aus der Kohle aussteigen. Nach den Plänen des Unternehmens sollen die beiden Blöcke des Gemeinschaftskraftwerks Stöcken in zwei Schritten abgeschaltet werden. Die Kosten für den Umstieg auf erneuerbare Energien veranschlagt Enercity auf etwa 500 Millionen Euro.

„Unsere Kunden erwarten, dass wir Strom und Wärme möglichst schnell so nachhaltig wie möglich produzieren“, sagte Vorstandschefin Susanna Zapreva der HAZ. Die Kohlendioxid-Emissionen sollen von aktuell rund 1,9 Millionen Tonnen im Jahr um fast 90 Prozent sinken.

Das 1989 eröffnete Gemeinschaftskraftwerk betreibt Enercity zusammen mit Volkswagen. Das Kraftwerk versorgt die nahe gelegene Fabrik von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und Produktionsanlagen von Continental. Zudem speist es Energie in das hannoversche Fernwärmenetz ein. Enercity will den ersten Block im Jahr 2025 abschalten, der zweite soll fünf Jahre später folgen.

„Unsere Kunden erwarten, dass wir Strom und Wärme möglichst schnell so nachhaltig wie möglich produzieren“: Enercity-Chefin Susanna Zapreva treibt den Umbau der Stadtwerke Hannover voran. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Ausstieg aus der Kohle begann schon 2010

Die Stadtwerke haben ihren Abschied von der Kohle vor zehn Jahren eingeleitet, als sie ihre Anteile an einem zusammen mit dem Eon-Konzern geplanten Kraftwerk in Hessen abgaben. Vor drei Jahren übernahm die tschechische Firma EPH den von Enercity gemeinsam mit den Stadtwerken Braunschweig betriebenen Kohlemeiler in Mehrum bei Peine.

Seit ihrem Amtsantritt 2016 verfolgt Vorstandschefin Zapreva das Ziel, den Einsatz erneuerbarer Energien zu forcieren. So hat sich etwa durch die Übernahme des Windkraftspezialisten Ventotec die jährliche Stromerzeugung aus Wind mehr als verdoppelt – auf 560 Gigawattstunden.

Bei der Fernwärme liegt der Öko-Anteil aktuell erst bei knapp einem Viertel. Enercity beliefert dem Vernehmen nach rund 3000 Kunden aus Industrie, Gewerbe und Wohnungswirtschaft; rund ein Fünftel der knapp 300.000 Haushalte in Hannover heizt mit Fernwärme. Deshalb können die Stadtwerke das Stöckener Kraftwerk nicht einfach vom Netz nehmen, ohne für Ersatz zu sorgen. Enercity plant hier mit einem Mix aus industrieller Fernwärmeeinspeisung (Industriewärme ) und der Verbrennung von Klärschlamm, der Verwertung von Müll und Altholz sowie dem Einsatz von Großwärmepumpen und Biomasse. „Wir prüfen mehrere Varianten“, sagte Zapreva. „Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.“

Klärschlammverbrennung startet in zwei Jahren

Der Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage soll bereits im November auf dem Deponiegelände in Lahe beginnen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 geplant – insgesamt investiert Enercity in dieses Projekt rund 60 Millionen Euro. Weil Klärschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft als Dünger verwendet werden darf, hat die Stadt Hannover mit Enercity einen Liefervertrag über eine Laufzeit von 25 Jahren geschlossen.

Der Klärschlammofen in Lahe kann rechnerisch den Bedarf von 15.000 Personen decken. 2030 sollen fast 80 Prozent des Jahresverbrauchs von 1800 Gigawattstunden Fernwärme in Hannover aus erneuerbaren Energien kommen. Das verbleibende Fünftel werde das Gas- und Dampfkraftwerk in Linden liefern, heißt es.

