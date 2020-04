Hannover

175 Tonnen – so schwer ist der Trafo, der das Herzstück des neuen Umspannwerks der Stadtwerke Hannover Enercity bilden soll. Ein Kran hat das Schwergewicht am Montag am Holcimkai des Mittellandkanals von einem Schiff gehoben und auf einen Schwertransporter gehievt. Dieser brachte den Trafo in der Nacht zu Dienstag zum vier Kilometer entfernten Baugelände. Für den Transport wurde die Bundesstraße 65 kurzzeitig gesperrt. Bei dem Trafo handelt es sich um eine vom Siemens-Konzern konstruierte Spezialanfertigung.

Anlage dient der Versorgungssicherheit

Das Umspannwerk bauen die Stadtwerke, um die stetig wachsenden Strommengen aus erneuerbaren Energiequellen ins örtliche Hochspannungsnetz einspeisen und die Versorgungssicherheit verbessern zu können. Im Gegenzug kann Enercity die Stromerzeugung in den Heizkraftwerken in Linden und Stöcken zurückfahren.

In Betrieb gehen soll das Werk in Anderten Ende kommenden Jahres. Dann fließt jede vierte in Hannover benötigte Kilowattstunde Strom über den Transformator. Insgesamt investiert Enercity für die Anlage einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Von Bernd Haase