Die Stadtteile Hainholz und Stöcken profitieren dieses Jahr erneut von der Städtebauförderung des Bundes und des Landes Niedersachsen. Dieses Jahr fließen Fördermittel in einem Umfang von 1,46 Millionen Euro in die beiden Stadtteile.

„Aus diesen Mitteln können Projekte finanziert werden, die das Leben der Menschen in Hainholz und Stöcken ganz konkret verbessern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Attraktivität des Stadtbildes stärken“, erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt. Beide geförderten Stadtteile liegen in ihrem Wahlkreis.

Nach Hainholz gehen im Jahr 2021 Fördermittel in Höhe von 720.000 Euro. Damit könnten wichtige Vorhaben des Programms Soziale Stadt in Hainholz weitergeführt oder abgeschlossen werden, sagt Wernstedt. „Mithilfe der 740.000 Euro für Stöcken werden die Neugestaltung des Marktplatzes und seines Umfelds fortgesetzt und die Aufenthaltsqualität erheblich verbessert.“

Niedersachsens Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD) hatte jetzt die Eckdaten des Städtebauförderprogramms 2021 vorgestellt. Insgesamt sieht es Investitionen in Höhe von rund 167 Millionen in Kommunen in ganz Niedersachsen vor. Der Bund und das Land Niedersachsen stellen das Geld anteilig über das Programm Sozialer Zusammenhalt bereit.

