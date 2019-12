Leipzig

Die Beziehungen zwischen Hannover und Leipzig haben sich längst normalisiert. „Vielleicht wird die Partnerschaft von der Verwaltung im Alltag mehr gelebt als von den Bürgern. Wir nutzen die besondere Beziehung oft“, konstatiert Referatsleiterin Gabriele Goldfuß, die Leiterin des Referates Europäische und Internationale Zusammenarbeit.

Leipzig hat 14 Partnerstädte. Dabei sind die internationalen Kontakte aktiver, zumal der Austausch oft von einem eigens gegründeten Verein beflügelt wird – dabei werden auch Bürgerreisen organisiert. Dennoch sind Leipzig die deutschen Partner nach wie vor wichtig. Jahr für Jahr gibt es Projekte – vor allem im kulturellen und künstlerischen Bereich wie bei der Fête de la Musique in Hannover. Auch im Leibniz-Jahr 2016 organisierten beide deutsche Städte gemeinsame Aktivitäten. Eine Delegation aus Hannover war zuletzt am 9. Oktober 2019 zu „30 Jahre Friedliche Revolution“ in Leipzig.

Voneinander lernen im Bürgerdialog

„Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit über den Deutschen Städtetag“, betont Goldfuß. Das gelte ebenso für ein Netzwerk von Hunderten von deutschen Städten, die sich vor oder während des Vereinigungsprozesses gefunden haben. Dieses Netzwerk muss laut Goldfuß jedoch besser genutzt werden. Sie könnte sich gemeinsame Bürgerdialoge in den Partnerstädten vorstellen. „Die Formate der Bürgerbeteiligung bestehen ja. Gemeinsam mit den Bürgern aus der anderen Stadt könnten wir über die Themen wie Umwelt, Mobilität, Bildung, Stadtteilentwicklung sprechen und voneinander lernen.“ Davon bleibe mehr als von einem rein touristischen Besuch. Sie persönlich schätze die Markthalle in Hannover. „Wenn in Leipzig die Markthalle entsteht, sollte man sich vorher unbedingt dort umschauen und gute Ideen abholen.“

Eigentlich wollte Leipzig im Dezember 2019 an die Hannover-Reise vor 30 Jahren erinnern – etwa Beteiligte einladen. Das ist allerdings irgendwie im Sande verlaufen. „Wir sind aber sehr interessiert, vielleicht ergibt sich in den nächsten Monaten noch etwas.“

Mathias Orbeck ist seit 1988 Redakteur bei der „ Leipziger Volkszeitung“

Lesen Sie auch

Von Mathias Orbeck