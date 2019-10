Nordstadt

Wenn die Firma Hermann Albert Bumke ihren Stammsitz am Engelbosteler Damm aufgibt, bleibt ein Großteil der Belegschaft dennoch in der Nordstadt. Der Elektro-, Heizungs- und Sanitärgroßhandel lässt auf dem Gelände des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs neu bauen. Die Firma Aurelis errichtet auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück an der Gertrud-Knebusch-Straße einen Neubau inklusive Parkplätzen, für den Bumke einen langfristigen Mietvertrag abschließt. Die anderen Bumke-Mitarbeiter gehen in ein neues Logistikzentrum, das in Barsinghausen entsteht.

Bumke zieht nur 400 Meter weiter

Der neue Standort ist nur rund 400 Meter Luftlinie vom bisherigen Bumke-Gelände entfernt. „Näher geht nicht. Das ist für uns das Optimum. Es war unser Bestreben, im städtischen Bereich zu bleiben, denn unsere Kunden kennen den Standort in der Nordstadt“, erklärt Prokurist Gerhard Johanning. Das ist auch für die Stadt von Vorteil. Bumke ist zwar Teil der mittelständischen Zander-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen. Als eigenständige Firma zahlt sie aber in Hannover Steuern.

Handwerker und Mitarbeiter von Baufirmen versorgen sich bei dem Großhändler mit allem, was sie für ihre Arbeit brauchen. „Unsere Kunden sind regional im Bereich Hannover tätig, viele auch direkt in der Innenstadt“, berichtet Johanning. Ein Standort am Stadtrand oder im Umland hätte sich deshalb womöglich nachteilig aufs Geschäft ausgewirkt.

Vorteile in Hannover überwiegen

„Wir hatten Angebote aus der Umgebung, die wir aber nicht wahrgenommen haben. Die Vorteile vor Ort haben uns bewogen zu bleiben“, erzählt der Prokurist. Auch wenn die Miete im Stadtgebiet deutlich höher ausfällt. Der Umzug ist zum Frühjahr 2020 geplant.

Eine Ausnahme bildet das Logistikzentrum. Bumke baut dafür in Barsinghausen ein großes Lager, das Gebäude ist inzwischen weitgehend fertiggestellt. Auf 17 000 Quadratmetern Grundfläche entsteht für 25 Millionen Euro eine 17 Meter hohe Halle. In einem Bereich kommt ein vollautomatisches computergestütztes Kleinteillager unter. Außerdem gibt es konventionelle Regallager, Flächen für Kabeltrommeln, komplette Badezimmereinrichtungen sowie Langgut wie Rohre und Straßenlaternen.

Auch Standort in Vinnhorst wird aufgegeben

Im Neubau in der Nordstadt Hannovers ziehen die Abholmärkte für Sanitär-, Elektro- und Heizungsbedarf ein, außerdem sind dort die Büros der Mitarbeiter und eine große Ausstellung mit Badezimmern vorgesehen. Die Sanitärabteilung von Bumke ist bisher am Rudolf-Diesel-Weg in Vinnhorst untergebracht. Auch dieser Standort wird aufgegeben. Die Firma war 1946 an den Engelbosteler Damm gezogen, weil der 1909 gegründete erste Sitz an der Rundestraße den Krieg nicht überstanden hatte. In der Nordstadt kaufte Bumke einen Hinterhof nach dem anderen hinzu.

Von gut 120 Mitarbeitern werden rund 90 weiter in der Nordstadt arbeiten. „Im Neubau haben sie bessere Bedingungen“, sagt Johanning. Und für einen Kaffee in der Mittagspause sei Andronaco nicht weit.

