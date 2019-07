Hannover

So ganz stimmig ist das Bild ja nicht: Im bunten Trubel des Schützenplatzes, zwischen Karussell und Luftballons, stehen die fröhlich dreinschauenden Festmaskottchen Ballerkalle und Ballerina – und in ihrer Mitte haben sie einen der größten Bösewichte der Galaxie. Darth Vader röchelt wie üblich durch seine schwarze Maske. In den Händen hält er ein rotes Laserschwert, jederzeit bereit zum Angriff. Doch der Sith Lord ist natürlich nicht zum Kämpfen gekommen. Er ist einer von 35 Kostümierten, die am Sonnabend an der „ Star Wars“-Parade auf dem Schützenfest teilnehmen.

Größter „ Star Wars “-Kostümclub der Welt

Die Kostümträger gehören zur 501. Legion, dem nach eigenen Angaben größten „ Star Wars“-Kostümclub der Welt mit gut 12.000 Mitgliedern. Allein in Deutschland gehören dem Club rund 800 Fans aus dem kultigen Kosmos an. Auf dem Schützenfest stehen sie vor allem für Fotos bereit. Begleitet wird die Parade vom Musikcorps Alt-Garbsen – das allerdings nicht den für Darth-Vader-Auftritte typischen „Imperial March“, sondern traditionelle Musik spielt.

Zur Galerie Darth Vader, Boba Fett und Stormtrooper: 35 Kostümierte sind am Sonnabend bei der Star-Wars-Parade über das Schützenfest marschiert.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren sind die imperialen Truppen über den Festplatz gezogen. Die Parade komme bei den Besuchern gut an, sagt eine Stadtsprecherin. Sebastian Muth und Caroline Körber aus Hannover haben ihren Schützenfestbesuch dafür extra auf den Sonnabend gelegt. „Wir sind , Star Wars‘-Freaks“, sagt Körber, nachdem die beiden ein Foto mit einem Stormtrooper gemacht haben.

Zielen üben

Die Stormtrooper sind es auch, die in den „Star War“s-Filmen kaum mit Zielgenauigkeit auffallen. Bei Fans ist ein richtiger Running Gag daraus entstanden, dass die Guten meist treffen, die Stormtrooper dagegen äußerst selten. Da können sie auf dem Schützenfest ja gleich noch ein wenig üben.

Von Johanna Stein