Hannover

Am 24. Februar wird in Hannover zum zweiten Mal die Nacht der Gastronomie gefeiert. Im Hannover Congress Centrum werden dann die besten Bars, Restaurants und Vereinskneipen ausgezeichnet. HAZ-Leser können über die Gewinner bestimmen. Die Redaktionen der HAZ, Neuen Presse und des Gastronomie-Guides „ Hannover geht aus“ haben die nominierten Gastronomiebetriebe ausgewählt. Unter www.ndg-hannover.de können Leser bis zum 1. Februar 2020 ihre Favoriten wählen.

HAZ-Kritiker Hannes Finkbeiner testet derzeit mit einer Expertenjury gastronomische Konzepte. Quelle: Samantha Franson

Auch der Jurypreis wird erneut vergeben. HAZ-Kritiker Hannes Finkbeiner, der Meisterkoch der Deutschen Messe AG, Karlheinz Bandow, der Ausbilder an der Berufsbildenden Schule 2 der Region Hannover, Marcus Heering, und die Hotelfachfrau Sabrina Kirchner testen gerade drei innovative gastronomische Angebote. Die drei Juy-Nominierungen werden im Januar bekannt gegeben.

Martin Solveig ist der Stargast der Gala am 24. Februar. Quelle: Felipe Barbosa

Schon bekannt ist dafür der Stargast des Abends. Der französische Superstar Martin Solveig wird am Abend für den passenden Soundtrack zur Gala sorgen. Der 43-Jährige kommt genau zehn Jahre nach seinem größten Charterfolg nach Hannover. „Hello“ stieg 2010 hoch in die deutschen, österreichischen, schweizerischen, britischen, französischen und US-amerikanischen Hitparaden ein. Spätestens mit diesem Song wurde der House-DJ und Produzent zum weltweit bekannten Künstler. „Mit Martin Solveig ist uns ein ganz großer Wurf gelungen, über den wir uns wahnsinnig freuen“, sagt Marcel Lensch, Chef der Veranstaltungsagentur Festfabrik, die die Nacht wieder organisiert.

Ruth Moschner moderiert

Der mit Platinstatus für die 2015 veröffentlichte Single „Intoxicated“ belohnte DJ hat nicht etwa einen Kurzauftritt unter der Kuppel, er legt von 23 Uhr an eine volle Stunde auf. Nicht der einzige musikalische Höhepunkt des langen Abends: Die Jägermeister Blaskapelle war auf Tour mit Scooter und The Boss Hoss und legte bei Festivals wie Rock am Ring und Wacken Open Air los. Nun tritt sie erstmalig im Congress Centrum auf.

Ruth Moschner moderiert zusammen mit Redakteur und Moderator Christoph Dannowski von der Neuen Presse. Quelle: Samantha Franson

Die Award-Show wird erneut von Bambi-Preisträgerin und TV-Comedian Ruth Moschner moderiert. Ihr zur Seite steht der Redakteur und Moderator Christoph Dannowski von der Neuen Presse. Karten für die Nacht der Gastronomie gibt es ab sofort in den HAZ-Ticketshops und HAZ-Geschäftsstellen. Die Flanierkarte kostet 29 Euro zuzüglich Gebühren, eine Sitzplatzkarte inklusive Speisen und Getränken am Tisch von 18 bis 20.30 Uhr kostet 89 Euro. 2019 war der Event ausverkauft.

Von Jan Sedelies