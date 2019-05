Starkregen in Niedersachsen: Tief Axel hinterlässt Spuren 

Hannover

Tief „Axel“ hat mit seinen starken Regenfällen Spuren hinterlassen: Vor allem vom Weserbergland bis zur Grenze zu Sachsen-Anhalt wurde die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätze gerufen. Aufgrund des Dauerregens seien in Helmstedt sowie im Großraum Göttingen Gullideckel hochgedrückt, Fahrbahnen überschwemmt sowie Keller überflutet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch am Dienstag rechnet der DWD noch mit weiteren Regenschauern, teilweise mit Gewittern. „Die Unwettergefahr ist für heute aber gebannt“, teilte eine Sprecherin des DWD mit. Am Mittwoch soll es weiter unbeständig bleiben.

Im Helios-Klinikum in Helmstedt sind mutmaßlich durch einen von Tief „Axel“ ausgelösten Wasserschadendie Intensivstation und der Kreißsaal geräumt worden. Starker Regen hatte in der Nacht zu Dienstag in dem Klinikum den Schaden verursacht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auch im Süden von Niedersachsen musste die Feuerwehr ausrücken: So wurde ein Supermarkt in Reinhausen (Kreis Göttingen) überschwemmt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für die Region Hannover eine Unwetterwarnung herausgegeben. „Es besteht die Gefahr des Auftretens von ergiebigem Dauerregen (Stufe 3 von 4)“, hieß es in der Warnung. Im Nordwesten Hannovers regnete es bereits am Montag kräftig, über weiten Teilen der Region kamen die Regenfälle dann in der Nacht.

Von red