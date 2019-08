Hannover

Könnte das Wetter besser sein? Am 31. August zeigt das Thermometer 32 Grad. Die Expo-Plaza ist voll, überall fröhliche Gesichter. Kein Wunder: Heute gibt es sieben Künstler mit großen Namen, und niemand musste Karten kaufen. Sarah Connor, Wincent Weiss, Michael Schulte und – obwohl sie sich vor wenigen Tagen noch auf dem Krankenbett selfie-fotografiert hat: auch Lena ist mit von der Partie. Sie hatte sich zum Entsetzen vieler Fans mit Nierenbeckenentzündung und am Tropf gezeigt, mehrere Auftritte mussten abgesagt werden. Aber jetzt scheint alles wieder ok. Wir berichten live von der Expo-Plaza.

Michael Schulte macht den Auftakt – hier das Video

Der rotschopfige Wuschelkopf aus Buxtehude gibt den Opener beim diesjährigen Stars for free. Mit seinem gefühlvollen „You Let Me Walk Alone“ hatte er Deutschland im vergangenen Jahr immerhin mal wieder auf den vierten Platz beim Eurovision Song-Contest (ESC) gesungen. Das Publikum auf der Expo-Plaza in Hannover feiert ihn mit lautem Applaus. Nach vier Stücken allerdings ist auch schon wieder Schluss – dann warten die Gäste auf den Youngstar Wincent Weiss.

Wincent Weiss lässt es rocken auf der Expo-Plaza-Bühne

„Hier, mit dir (... – das ist der beste Ort der Welt!)“: Der 26-jährige Wincent Weiss aus Buxtehude lässt es gleich zu Beginn richtig krachen auf der Expo-Plaza. Er ist klar der Star der Jüngeren, man hört das am Applaus. Und daran, wie die jugendlichen Stimmen mitsingen. Der Abend bietet aber für alle Generationen etwas. Niedersachsen hat Lena seit ihrem ECS-Gewinn ohnehin ins Herz geschlossen, Sarah Connor ist ebenfalls generationsübergreifend hörbar, und Juli dürfte ohnehin keine Probleme haben, das Publikum zu begeistern. Aber noch steht Wincent Weiss auf der Bühne. Und lässt das Publikum singen. „Da müsste Musik sein. (...) Spiel es wieder und wieder!“ Danach: „Frische Luft“, ein Song aus seiner norddeutschen Heimat. Gute Laune auf der Expo-Plaza.

Aktion von Antenne und den Volksbanken

Stars for free wird vom Radiosender Antenne Niedersachsen und den Volks- und Raiffeisenbanken präsentiert. Die Karten sind nicht käuflich zu erwerben, sondern werden in Gewinnspielen vergeben. Zahlreiche Moderatoren und Mitarbeiter des Senders stehen auf der Bühne, unter anderem wird auch Werbung für die Rettungsgasse gemacht, eine Aktion, die Antenne schon lange mit Autoaufklebern unterstützt.

Von Conrad von Meding