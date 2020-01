Hannover

Zu einer guten Idee muss manchmal auch Glück dazukommen. Für die Jungunternehmer Fabian Gruß und Sebastian Berger aus Hannover kam das Glück zum Jahreswechsel, mit dem das neue Gesetz über die sogenannte Bonpflicht in Kraft getreten ist. Händler müssen seitdem bei allen Verkäufen einen Kassenbeleg an ihre Kunden ausgeben. Was vor allem bei Bäckerein für Ärger und Protest sorgte, spielt Gruß und Berger in die Karten – sie wollen mit ihrer App Epap den gedruckten Kassenbon komplett ersetzen.

Seit November tüfteln die insgesamt vier Gründer in der Venture Villa in der List an der Umsetzung. Insgesamt 15 junge Unternehmen sitzen in der für die Szene typischen Atmosphäre mit Kicker, Gemeinschaftsküche und Aufenthaltsräumen. Das Haus unterstützt Start-ups dabei, deren Ideen umzusetzen. Etwa mit einem Büro, in dem die vier bis Mitte Februar kostenlos arbeiten können. Ihre Finanzierung läuft in großen Teilen noch über Stipendien des Landes Niedersachsen.

Für Händler entfällt der Ausdruck des Bons

Epap funktioniert im Prinzip recht simpel: Nutzer laden die App herunter und scannen beim Bezahlen an einer Kasse einen QR-Code. Die Kasse leitet die Daten weiter an einen Server, über den der Bon binnen Sekunden auf dem Handy des Kunden erscheint. Für die Händler entfällt dadurch der Ausdruck des Bons. Die App selbst ist zwar seit September fertig, beim Einkauf können Kunden sie aber noch nicht nutzen. Das Start-up führt aktuell Verhandlungen mit Kassenunternehmen, die die Software in die Geräte integrieren und dann an die Händler vermarkten. Derzeit sind sie mit dreien im Gespräch – und zuversichtlich, dass es bald los geht.

Die App sammelt digitale Kassenbons mit allen Informationen, die auch auf einem gedruckten Bon stehen (Mitte) und visualisiert die Ausgaben des Nutzers anschließend in einem Haushaltsbuch (rechts). Quelle: Epap (HAZ-Collage)

Große Konkurrenz auf dem App-Markt

Der Zeitpunkt des Markteintritts ist nicht ganz unwichtig, denn ihre Idee ist im doppelten Sinne nicht neu: Gruß entwickelte das Konzept bereits lange bevor das Gesetz über die Kassenbonpflicht zur Debatte stand während seines Studiums in Münster. Und auch andere Entwickler wie Bill.less, Greenbill oder Wunderbon arbeiten an einem Konzept mit digitalen Kassenbons. Das Start-up aus Hannover hat aus Sicht der Gründer allerdings einen Vorteil hinsichtlich der Marktreife.

Unternehmen scheiterten mit einer ähnlichen Idee

Auch andere Unternehmen haben schon vor Jahren versucht, mit digitalen Kassenzetteln Geld zu verdienen, allerdings erfolglos. Gruß und Berger sind allerdings zuversichtlich, dass es bei ihnen nun klappt. „Das Bewusstsein war damals noch ein anderes“, sagt Gruß. Auch durch das neue Gesetz komme nun in den Köpfen an, dass die digitale Version des Bons praktisch sei. Und auch beim Nutzen für die Kunden und der Monetarisierung setzen die Gründer auf ein neues Modell.

Händler zahlen pro Kasse und Monat fünf Euro

Die Einzelhändler sollen für jede Kasse, die Epap nutzt, monatlich 5 Euro zahlen. Das Start-up macht sich damit unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der App. Zum Start planen die vier Unternehmer mit 1000 Kassen, zum Ende des Jahres sollen es 10.000 sein. Die Händler-Kunden von Epap sollen durch den Service an teuren Kassenrollen sparen und mit der Nachhaltigkeit ihr Image aufpolieren.

App-Nutzer will Epap über den digitalen Bon hinaus mit Features wie einem digitalen Haushaltsbuch überzeugen. Die aktuell bereits 4000 Nutzer können ihre Einkäufe in der App visualisieren und ordnen. Langfristig sei auch der Ausbau zu einer vollständigen Finanzapp mit Kontoverbindung vorstellbar, meinen die Gründer.

Mit der App selbst verdienen die Gründer erst mal kein Geld, die Nutzung ist kostenfrei. Locken wollen sie auch mit dem Datenschutz. Jeder der Epap nutzen möchte, kann sich entweder anonym oder nur unter Angabe von E-Mail-Adresse, Alter und Passwort anmelden. Die Server des Unternehmens stehen in Frankfurt.

