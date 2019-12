Hannover

Linden ist ganz viel: Eine ehemalige Arbeiterstadt, ein Studentenviertel, ein multikultureller Szene-Stadtteil und ein Wohnquartier mit vielen schönen Häusern, in dem Gentrifizierung immer öfter ein Streitthema ist. Lässt sich das Lebensgefühl des Stadtbezirks, der neben Linden-Mitte, Linden-Süd und Linden-Nord auch Limmer umfasst, in Zahlen ausdrücken? Ein Blick in die Statistiken der Stadt Hannover gibt einige Hinweise.

Ein junger Stadtbezirk

Der Stadtbezirk Linden-Limmer ist relativ jung. Das Durchschnittsalter der Bewohner liegt bei 39,5 Jahren, stadtweit sind es etwa 42,5 Jahre. Es fällt auf, dass hier vergleichsweise wenige ganz kleine Kinder leben: Auf 1000 Einwohner kommen nur zehn Babys, also Kinder unter einem Jahr. In Mühlenberg liegt der „Spitzenwert“ bei 14 Babys. Auf der anderen Seite fehlen auch die Alten. Nur 14 von 1000 Bewohnern im Bezirk haben schon ihren 85. Geburtstag gefeiert – im Heideviertel sind es 84 von 1000. Das lässt sich allerdings leicht erklären: Es gibt kaum Seniorenheime in Linden-Limmer, wer im Alter versorgt werden soll, muss wegziehen.

Ein Miteinander der Nationen

Linden-Limmer ist multikulti. Tatsächlich spricht jeder sechste Bewohner vor allem Türkisch, wenn er sich nicht auf Deutsch unterhält. Es gibt viele Bewohner mit Migrationshintergrund, aber keineswegs besonders viele. So liegen die Quoten in Linden-Mitte (26,6 Prozent), Linden-Nord (29) und Limmer (29,8) unter dem hannoverweiten Durchschnitt von 30 Prozent. Nur in Linden-Süd sind es mit 47,4 Prozent deutlich mehr.

Studenten ziehen gern nach Linden

Im Stadtbezirk leben besonders viele Studenten: Dafür spricht in der Statistik, dass mehr als 10.000 der 45.700 Bewohner zwischen 18 und 29 Jahre sind. Das sind sicher nicht alles Studierende, aber die Ausbuchtung der Alterspyramide in dieser Altersstufe ließe sich mit vielen angehenden Akademikern an den hannoverschen Hochschulen erklären. In Linden-Nord kommt noch ein Aspekt hinzu: Nirgendwo in Hannover leben die Menschen so dicht gedrängt wie dort, auf jeden Hektar kommen im Schnitt 172 Lindener. In ganz Hannover sind es nur 27 Bewohner pro Hektar.

Viele Kioske und Kneipen locken

In Linden-Nord sind dazu passend mit 93 Prozent extrem viele Gebäude Mehrfamilienhäuser: Hier gibt es viele kleine Wohnungen, die sich Studenten eher leisten können als große. So lebt es sich dicht gedrängt im urbanen Dorf, es entsteht eine Szene mit vielen Kneipen, nicht nur in der Nähe des Uni-Campus in der Nordstadt, sondern eben auch im Nachbarstadtteil.

Tatsächlich ist die Kneipen- und Kioskdichte in Linden vergleichsweise hoch. So sind nach Angaben der Stadtverwaltung 87 der stadtweit 431 Kioske oder Trinkhallen in Linden zu finden – das entspricht einer Quote von etwa 20 Prozent. Rund 17 Prozent der Kneipen in Hannover haben sich in Linden angesiedelt, bei den Restaurants sind es etwa 12 Prozent.

Immer was los in Linden – nicht nur am Kiosk-Tag. Quelle: Jan Sedelies

Nirgendwo so viele Singles wie in Linden-Nord

Und: Die Partnerbörse könnte vermutlich auch sehr ergiebig sein, denn nirgendwo in Hannover leben so viele Singles wie in Linden-Nord. Das ergibt sich aus der durchschnittlichen Zahl der Bewohner pro Haushalt, die dort bei 1,5 liegt. Das ist in den anderen Stadtteilen des Stadtbezirks übrigens ähnlich. Auch diese Zahl könnte auf viele Bewohner hinweisen, die noch in der Ausbildung sind.

Arbeitslosenquote liegt über dem Durchschnitt

Weitere statistische Daten, die gezielt auf einen Szene-Stadtteil hindeuten könnten, lassen sich dagegen nicht heranziehen. Die Arbeitslosenquote in Linden-Limmer liegt mit 8,4 Prozent gut 1,6 Prozentpunkte über dem städtischen Durchschnitt. Auch in Linden-Mitte, häufig im Zusammenhang mit der Gentrifizierungsdebatte genannt, wohnen nicht nur gut verdienende Menschen – hier liegt die Arbeitslosenquote mit 7,3 Prozent sogar höher als in vielen anderen Stadtteilen. Und 16 Prozent der Bewohner, die über 60 sind, sind auf staatliche Unterstützung angewiesen, deutlich mehr als im gesamten Stadtgebiet, wo es 10 Prozent sind.

Mietpreise von 9,19 Euro pro Quadratmeter

Von wegen riesige Altbauwohnungen: Die Lindener und Limmeraner leben pro Person im Schnitt auf 38,45 Quadratmeter. In Linden-Mitte sind es etwas mehr, in Linden-Süd weniger – aber insgesamt ist der Bezirk damit eher durchschnittlich. Das gilt auch für die Mietpreise: Sie liegen im Schnitt bei 9,19 Euro pro Quadratmeter und damit unter den 9,76 Euro, die in Hannover als Mittelwert gelten.

Ein besonders Image

Schaut man nur auf die Zahlen, ergibt sich für Linden-Limmer also ein gemischtes Bild. Es scheint, als sei hier über Jahrzehnte durch die Bewohner – Arbeiter, Studenten und Menschen mit Migrationshintergrund – eine bestimmte Szene gewachsen. Das besondere Image wird gestützt durch Kneipen, Kioske, hippe Läden und schöne Altbauwohnungen – was wiederum Menschen anlockt, die genau das suchen zum Leben. So ist der Bezirk am Ende viel mehr als die Summe statistischer Zahlen.

Von Juliane Kaune