Hannover

Im Zooviertel ist der Wohlfühlfaktor besonders hoch. Bei der jetzt veröffentlichten Repräsentativerhebung 2019 hat die Stadt Hannover rund 6600 Bürger danach befragt, wie gern sie in ihrem Stadtteil leben. Im Zooviertel geben 67 Prozent der Befragten an, dass sie die Lebens- und Wohnbedingungen in ihrem Quartier sehr gut finden. Weitere 30 Prozent halten sie für gut. Im Frühjahr 2020 hatte die Stadt bereits die stadtweiten Ergebnisse veröffentlicht, wonach insgesamt 90 Prozent der Einwohner mit ihrer Stadt ingsgesamt zufrieden sind. Jetzt geht es um die Einzelergebnisse.

Beliebte Stadtteile : Zooviertel , Kirchrode und Waldhausen

Auf ebenfalls gute Werte kommen Kirchrode, wo 64 Prozent die Bedingungen sehr gut und 30 Prozent gut nennen, Waldhausen (57 Prozent sehr gut, 38 gut) und Isernhagen-Süd (56 Prozent sehr gut, 37 gut). In Waldheim geben jeweils 46 Prozent an, dass die Lebensumstände in ihrem Viertel sehr gut oder gut seien. Auch die Südstadt, Döhren und Bemerode kommen auf gute Resultate, hier ist aber der Anteil, der die Bedingungen als gut bezeichnet deutlich höher als derjenigen, die von sehr gut spricht.

Anzeige

Gespaltene Stadtteile : Mühlenberg und Sahlkamp

Dagegen fühlen sich viele Menschen am Mühlenberg nicht wohl. Hier halten laut Erhebung 18 Prozent der Befragten die Lebens- und Wohnbedingungen für weniger gut, das ist der schlechteste Wert in der Tabelle, weitere 3 Prozent sagen, die Bedingungen seien gar nicht gut, auf der anderen Seite gibt es aber auch 28 Prozent, die von guten Umständen sprechen. Auch in Mittelfeld gibt es 10 Prozent, die die Lebensbedingungen für weniger gut halten. Unterdurchschnittlich schneiden zudem Hainholz, der Sahlkamp, Bornum, Vahrenheide, Burg und Stöcken ab.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ältere und wohlhabendere Bewohner zufriedener

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Zufriedenheit mit dem eigenen Viertel mit dem Alter steigt. Jüngere Bewohner zwischen 18 und 29 Jahren sind etwas unzufriedener als der Durchschnitt, ältere im Alter von 65 bis 75 Jahren sind dagegen zufriedener. Insgesamt liegt die Zufriedenheit mit der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil bei 84 Prozent. Wer mehr verdient und besser ausgebildet ist, fühlt sich wohler in seinem Bezirk als ärmere und schlechter ausgebildete Menschen.

Auch Migranten sind im Schnitt unzufriedener, ihre Zufriedenheit liegt nur bei 77 Prozent. Allerdings haben bei der Erhebung nach Angaben der Stadt zu wenig Migranten mitgemacht, als dass man von repräsentativen Ergebnissen sprechen könnte.

Eine gute Verkehrsanbindung, wie hier an der Humboldtstraße, die jetzt auch barrierefrei ist, gehört für viele Menschen in Hannover zu einer guten Lebensqualität im Stadtteil. Quelle: Rainer Dröse

Eine gute Verkehrsanbindung nennen 21 Prozent der Interviewten als einen Vorteil ihres Viertels, das ist der beste Wert. Ein Fünftel (also 20 Prozent) nennt die Nähe zu Erholungs- und Grünflächen als Vorteil. Auf jeweils 12 Prozent kommen gute Einkaufsmöglichkeiten und eine citynahe, zentrale Lage. Auffällig: Grün- und Erholungsflächen sind für Jüngere weniger wichtig, Besserverdienende mit einem Haushaltseinkommen von mehr als 6000 Euro interessiert eine gute Verkehrsanbindung weniger.

Vorteile: Gute Verkehrsanbindung und viel Grün

Eine gute Verkehrsanbindung ist für die Bewohner von Misburg-Süd ungleich wichtiger als für den Rest der Hannoveraner, dies benennen nämlich 37 Prozent als Vorteil ihres Quartiers, für die Bewohner des Zooviertels ist dieses Kriterium dagegen vergleichsweise irrelevant, nur 8 Prozent nennen es als Vorteil. Dagegen legen die Bewohner der nahe an der Eilenriede gelegenen Stadtteile Waldheim und Waldhausen deutlich mehr Wert auf Grünflächen als der Durchschnitt, während dies in Vahrenwald so gut wie keine Rolle spielt.

Einen Spaziergang in der Eilenriede genießen viele Hannoveraner auch im Winter. Quelle: Ilona Hottmann

Linden und Nordstadt punkten mit Kultur und Kneipen

Im Schnitt sehen nur 3 Prozent eine gute Nachbarschaft und Sozialstruktur als Vorteil ihres Viertels, in Wülferode dagegen sogar 16 Prozent. Gute kulturelle Angebote schätzen 13 Prozent der Menschen in Linden-Nord und 7 Prozent in Linden-Mitte, im Stadtschnitt sind es nur 2 Prozent. Auf überdurchschnittliche Werte kommen bei den gastronomischen Angeboten Linden-Nord (9 Prozent), Linden- Mitte und die Nordstadt (mit jeweils 8 Prozent), ansonsten nennen nur 2 Prozent der Hannoveraner dies als Vorteil ihres Quartiers.

Lesen Sie auch: So wohnen die Hannoveraner

Nachteile: Baustellenlärm, Verkehr und zu wenig Parkplätze

Zu den größten Nachteilen im Stadtteil zählen für die meisten Lärm, Verkehr und Baustellen (17 Prozent) und Parkprobleme (13 Prozent). Dabei stören fehlende Parkplätze Senioren weniger als die übrigen, Lärm und Verkehr dagegen mehr. Vor allem in der Südstadt (37 Prozent) und in der List (33) nervt die Parkplatzsuche besonders. Baustellen und Lärm stören die Menschen in Mitte, Misburg-Süd und Waldhausen überdurchschnittlich viel, in Marienwerder, Mühlenberg und Davenstedt dagegen kaum.

In der Südstadt sind Parkplätze Mangelware - ein Nachteil für das Viertel. Quelle: Katrin Kutter

Über Schmutz, was nur für 9 Prozent der Hannoveraner überhaupt ein Nachteil ist, ärgern sich die Bewohner in Linden und der Nordstadt ungleich mehr, was vielleicht auch daran liegt, dass dort viel gefeiert wird, auch von Menschen, die dort nicht zu Hause sind. Schlechte Einkaufsmöglichkeiten gilt für 39 Prozent der Bewohner von Lahe als Riesennachteil und für 32 Prozent in Wülferode.

Da die Befragung lange vor der Corona-Krise stattgefunden hat, spiegeln sich etwaige Pandemie-Effekte in den Ergebnissen nicht wider. Diese könnten sich erst in einer späteren Befragung wiederfinden.

Hinweis: Alle Zahlen stammen aus dem Bericht der Stadt Hannover „Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2020“ und beziehen sich auf die Daten für das Jahr 2019.

Von Saskia Döhner