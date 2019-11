Hannover

Die Bundesanstalt für Straßenwesen mit Sitz in Bergisch Gladbach veröffentlicht in regelmäßigen Abständen ein Werk, das anschließend stets für bundesweite Schlagzeilen sorgt: Der sogenannte Kinderunfallatlas verglich bislang für jeweils drei Jahre die Unfälle in Großstädten, bei denen Kinder verletzt oder so...