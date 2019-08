Hannover

In Hannover und den Umlandgemeinden ist die Zahl der Haushalte leicht angestiegen. Insgesamt verzeichnen die Statistiker aktuell 596.405 Haushalte in der Region Hannover, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent. Daraus lesen die Statistiker, dass der Trend zu immer kleineren Haushalten anhält. „Zum einen nimmt die Zahl der Einpersonenhaushalte weiter zu. Zum anderen geht die Zahl der Alleinerziehenden weiter zurück“, teilt die Regionsverwaltung mit.

Mehr Familienhaushalte in Hannover

Hannover gilt als Hauptstadt der Singlehaushalte. Aktuell ist die Zahl der Einpersonenhaushalte erneut leicht angestiegen und liegt jetzt bei 162.685 Haushalten. Zugleich verzeichnen die Statistiker über die Jahre gesehen auch eine Zunahme der Familienhaushalte. Zwischen 2008 und 2018 ist die Zahl der Haushalte mit Kindern um 3,4 Prozent gewachsen.

Weniger Familienhaushalte in Neustadt und Wunstorf

Andere Städte im Umland, etwa Neustadt am Rübenberge und Wunstorf, müssen einen deutlichen Rückgang bei den Familien mit Kindern hinnehmen. Um 11,3 Prozent haben die Familienhaushalte in Neustadt innerhalb von zehn Jahren abgenommen, in Wunstorf immerhin um mehr als zehn Prozent. In Isernhagen und Langenhagen steigt die Zahl der Familienhaushalte deutlich an, um 7,2 Prozent (Isernhagen) und 6,5 Prozent ( Langenhagen).

Rückläufig ist in Hannover die Zahl der Familienhaushalte mit einem Kind. Zugenommen haben dagegen die Haushalte mit zwei und mehr Kindern. Der Anteil der Haushalte mit einem Kind ist in Seelze am höchsten. Hier haben fast 53 Prozent der Familienhaushalte nur ein Kind. Die wenigsten großen Familienhaushalte mit drei und mehr Kindern sind in Hemmingen anzutreffen (10,53 Prozent). Die meisten kinderreichen Haushalte gibt es dagegen in Burgdorf (13,8 Prozent).

Von Andreas Schinkel