Hannover

Ein Kettenkarussell auf dem Opernplatz, Mandelbutzen am Nordufer des Maschsees, Buden auf dem Weiße-Kreuz-Platz, Dosenwerfen am Kröpcke und Losverkauf am Steintor – das Schützenfest ist wegen Corona ausgefallen, aber ab Ende nächster Woche soll es ein bisschen Rummel mit Buden und Fahrgeschäften in der Stadt geben. Das endgültige Okay von der Stadtverwaltung wird für den Beginn der nächsten Woche erwartet. Die Verhandlungen seien in der finalen Phase, heißt es. Ein Riesenrad am Stentor, wie zunächst gemeldet worden war, soll aber nicht kommen. Es ist gar nicht beantragt worden.

„Verheerende Einkommensverluste“

„Wir freuen uns, wenn es nach sieben, acht Monaten des Stillstands endlich wieder losgeht“, sagt Fred Hanstein, Präsident des Landesverbandes der Markt- und Schaustellerbetriebe. Er lobt die Unterstützung durch die Ratspolitik und durch die Stadt. Die Kommunalpolitiker des Mehrheitsbündnisses aus SPD, FDP und Grünen hatten sich schon früh dafür eingesetzt, den Schaustellern eine Art portioniertes Volksfest zu erlauben. Die Einkommensverluste während der Corona-Krise seien verheerend gewesen. Viele Betriebe hätten seit Dezember 2019 keine Einnahmen mehr gehabt, sagt Hanstein, selbst Betreiber einer Dosenwurfbude. Seinen Firmensitz hat er in der Nähe von Alfeld (Kreis Hildesheim).

„ Dosenwerfen mit Acrylglastrennwand – das geht nicht“

Für den Rummel in der City hat der Schaustellerverband ein detailliertes Hygeniekonzept ausgearbeitet. An den Buden soll ein Einbahnstraßensystem gelten, wie man es etwa aus Bäckereien kennt. In den Fahrgeschäften sollen die Kunden auf Abstand sitzen, vor den Buden herrscht Maskenpflicht. „ Dosenwerfen mit Acrylglastrennwand – das geht ja nicht“, sagt Hanstein. Die Buden und Karussells sollen auch immer nur vereinzelt aufgestellt werden, um den Besucherstrom zu entzerren. Geplant ist, die Buden für mindestens vier Wochen stehen zu lassen, geöffnet sein soll zwischen 12 und 20 Uhr.

„Sommertreiben in der Stadt“

Oberbürgermeister Belit Onay sagt: „Fahr- und Spielgeschäfte sowie Imbissbuden vom Steintor über die Georgstraße zum Opern- und Georgsplatz werden zum Sommertreiben in der Stadt einladen. Ich freue mich außerordentlich, dass Stadtverwaltung und Schaustellerverband gemeinsam mit weiteren Behörden dieses attraktive Angebot auf den Weg gebracht haben. Es ist klasse für die Schausteller, die nun wieder ihrer Arbeit nachgehen und ein wenig Einnahmen erzielen können. Uns war es deshalb sehr wichtig, die Stellflächen für diese Aktionen zur Verfügung zu stellen. Der Rahmen steht, derzeit wird noch an Details gearbeitet, sodass voraussichtlich nächste Woche die ersten Stände aufgestellt werden können. Das Hygienekonzept wurde in Absprache mit der Region Hannover entwickelt.“

Gebrannte Mandeln: Das Schützenfestgefühl kommt in die Innenstadt. Quelle: NP

Keine Konkurrenz zu den Kneipen

Die Schausteller wollen ausdrücklich den Gastronomen keine Konkurrenz machen, sondern im Gegenteil mehr Leben in die City bringen. Davon sollen auch die Geschäfte, Cafés und Restaurants profitieren. Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, unterstützt das Konzept: „Wir brauchen attraktive Angebote in der Stadt.“ Wichtig sei aber, dass die Schausteller und Gastronomen nicht gegenseitig die Kunden abwerben: „Es darf keinen Kannibalisierungseffekt geben.“ Zudem müssten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht eingehalten werden, wenn sich beispielsweise vor den Buden und Fahrgeschäften Warteschlangen bildeten. Gerade Plätze fernab der City bräuchten dringend Belebung.

Vier Wochen Oktoberfest ?

Auch für die nächsten Monate gibt es schon Pläne. Dem Vernehmen nach soll das Oktoberfest auf vier Wochen ausgedehnt und zu einer Art temporärer Freizeitpark werden. Das Gelände müsste dazu eingezäunt und der Einlass kontrolliert werden. Die Besucher müssten ihre Kontaktdaten hinterlassen. Weder Hanstein noch die Stadt wollten sich am Freitag dazu näher äußern. Das werde alles in der nächsten Woche genauer besprochen. Nach Ansicht der Schausteller müsse auch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr unbedingt stattfinden, wenn auch in veränderter – der Pandemie –angepasster Form.

Von Saskia Döhner