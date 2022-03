Hannover

Nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls findet das Scillablütenfest wieder statt – allerdings in veränderter Form. Statt eines Fests bieten acht Institutionen aus Hannover-Linden vom Sonntag, 20. März, bis zum Sonntag, 3. April, die Scillablütenwochen 2022 an. Das zweiwöchige bunte Programm wird von dem Verein Quartier, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Martin, dem Mittwoch-Theater, dem Biergarten Lindener Turm, dem Botanischen Schulgarten Linden, der Imkerei Angela Vogel, dem Kindermuseum Zinnober und den Lindener Bergterrassen – dem Vereinshaus des SV 07 – rund um den Lindener Berg organisiert.

Scillablütenwochen 2022: Programm im Überblick

Das Programm startet am Sonntag, 20. März. Von 14 bis 18 Uhr hat das Mittwoch-Theater, Am Lindener Berge 38, dann geöffnet. Vor Ort liest Rüdiger Preusse aus „Heitere Tiergeschichten“, Manfred Kyser liest moderne Fabeln für Erwachsene und Kordula Mitschke Geschichten für Kinder. Außerdem werden ebenfalls alle 30 Minuten Führungen durch die Räume des Mittwochtheaters angeboten. Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es auch Waffeln im Hof vor dem Theater zu kaufen.

In der Sportgaststätte Lindener Bergterrassen, Am Spielfelde 11, wird jeweils bis zum 3. April sonntags ab 14 Uhr gegrillt. Der Verein Quartier öffnet den Küchengartenpavillon, Am Lindener Berge 44, anlässlich der Scillablütenwochen 2022 an den Sonntagen 20. und 27. März sowie 3. April jeweils von 15 bis 17 Uhr. Am 3. April wird Günter Müller um 15 Uhr in der Friedhofskapelle den Mitmachsprachkurs „Waaßte aagentlich wie se ßpräöchen?“ in der fast vergessenen ursprünglichen Lindener Redeweise anbieten.

Kindermuseum Zinnober bietet Kurse an

Außerdem startet die Imkerei Angela Vogel immer sonntags von 14 bis 16 Uhr bei trockenem Wetter den Scillablumentöpfchen- und Honigverkauf am Lindener Berg. Die Ware gibt es an der Adresse Am Steinbruch 11.

Das Kindermuseum Zinnober, Am Steinbruch 16, bietet anlässlich der Scillablüte am Sonntag, 20. März, von 11 bis 12.30 Uhr den Kurs „Pflanzenbilder auf blauem Grund“ an. Dabei sammeln die Teilnehmer Pflanzenteile und Blüten auf dem Lindener Berg und nutzen das Sonnenlicht, um auf lichtempfindlichem Spezialpapier geheimnisvolle fotografische Abbildungen zu machen. Die Teilnahme kostet 10 Euro, eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer (0511) 89733466 erforderlich. Die weiteren Aktionen finden Interessierte auf www.kindermuseum-hannover.de.

Biergarten öffnet täglich ab 11 Uhr

Zudem hat der botanische Schulgarten, Am Lindener Berge 50, am Sonntag, 27. März, von 10.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter stehen für Fragen rund um den Schulgarten zur Verfügung. Die Kirchengemeinde St. Martin, An der Martinskirche 15, bietet ebenfalls am Sonntag, 27. März, unterschiedliche Aktionen an. Um 14 Uhr findet eine Orgelführung für Groß und Klein mit Isabelle Grupe statt, diese leitet auch um 15 Uhr das offene Singen, und um 16 Uhr gibt Johannes Kufner eine Kirchenführung. Anlässlich der Scillablütenwochen öffnet der Biergarten Lindener Turm, Am Lindener Berge 29A, ab Sonntag, 20. März, bei schönem Wetter täglich ab 11 Uhr.

