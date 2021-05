Hannover

Berufspendler müssen am Freitagmorgen in Hannover im Bereich des Südschnellwegs erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. Die Brücke über die Hildesheimer Straße ist nach einem Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen jeweils vor der Brücke vom Schnellweg abgeleitet und nach der Brücke wieder auf die Bundesstraße 65 geführt. Derzeit kommt es zu langen Staus.

Lastwagen rammt Pfeiler

Gegen 3 Uhr hatte ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache einen der Pfeiler der Brücke gerammt. Seitdem ist der Überweg für den Verkehr gesperrt.

Ein Statiker ist angefordert, die möglichen Schäden an dem ohnehin schon maroden Bauwerk zu überprüfen. Er ist bislang noch nicht vor Ort. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist derzeit unklar.

Von Tobias Morchner