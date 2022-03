Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 2 zwischen Herrenhausen und Garbsen am Montag gegen 8.10 Uhr hat sich in Fahrtrichtung Dortmund ein bis zu neun Kilometer langer Stau gebildet. Der Verkehr konnte auch am Mittag noch nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.