Stau beim Wohnungsbau? Kfw-Förderstopp stellt Hannover vor Probleme

Ein bisschen stolz waren sie in der Bauverwaltung schon auf die Zahlen, die sie im Februar präsentieren konnten. Fast 3000 Bauanträge hatte die Behörde 2021 genehmigt. Ob mit ähnlichem Tempo in den kommenden Jahren auch tatsächlich in Hannover gebaut werden kann, ist aber mehr als fraglich. Mit dem Stopp wichtiger Förderprogramme im Immobilienneubau hatte die Bundesregierung im Januar für einen Schock am Markt gesorgt. Auch in der Region Hannover könnte sich das massiv auswirken.

Die Bedeutung der Bundesförderung, die bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden kann, lässt sich aus dem Jahresbericht des Instituts herauslesen, der mittlerweile vorliegt. Allein aus dem erst ab Sommer 2021 abrufbaren Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gingen im vergangenen Jahr seitens der KfW Zusagen für Neubauzuschüsse und -kredite in Höhe von 155,2 Millionen Euro in die Region Hannover. Dazu kamen noch 230 Millionen Euro aus dem Topf Energieeffizient Bauen. Geld, das für 2022 fast vollständig gestrichen wurde.

KfW-Förderung: Nachfolgeprogramme erst ab 2023?

Allein für besonders energiesparende Bauten, die höchstens 40 Prozent der Energie eines Standardhauses verbrauchen (EH-40), soll aktuell eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen. „Das reicht bundesweit absolut nicht aus und wird ganz schnell aufgebraucht sein“, warnt jedoch Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungswirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw), in dem sich vor allem Genossenschaften organisiert haben.

Zwar hat die Bundesregierung nach heftiger Kritik Ende Februar noch einmal 9,5 Milliarden Euro KfW-Mittel locker gemacht. Allerdings nur für die Abarbeitung bereits gestellter Anträge sowie Sanierungen. Nachfolger für die gestrichenen Neubauprogramme sollen erst Anfang 2023 an den Start gehen.

Wohnungswirtschaft: Verzögerungen und Projektstopps drohen

„Preisgedämpfter und zugleich klimagerechter Wohnungsbau ist bei der aktuellen Förderkulisse nicht zu schaffen“, kritisiert vdw-Direktorin Schmitt. Sie rechnet damit, dass der Stopp der Förderung zur Verzögerung und Absage von Projekten führen wird. Insgesamt seien in Niedersachsen rund 3000 geplante Wohnungen von dem Stopp der KfW-Förderung im Neubau betroffen. „Solange wir nicht wissen, welche Förderung es ab 2023 gibt, können wir nicht in die Planungen gehen“, berichtet Schmitt.

Ein Problem, das auch Frank Eretge sieht, Geschäftsführer beim hannoverschen Wohnungsunternehmen Gundlach und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen in der Region Hannover. „Wir haben eine Phase großer Unsicherheit“, sagt er. Die KfW-Förderung sei ein „wichtiger Baustein“, gerade in der Region Hannover, wo das Ziel der Klimaneutralität bereits bis 2035 erreicht werden soll. „Es sind aktuell Projekte infrage gestellt“, so Eretge. Auch bei Gundlach stehe zurzeit ein Vorhaben auf der Kippe. Allerdings geht er davon aus, dass es „in diesem Jahr genauso viele Baustellen geben wird wie 2021“. Das liege darin, dass die meisten Projekte, die jetzt umgesetzt würden, bereits durchgeplant und auch finanziert seien.

Hannovers Ecovillage fehlen 5,6 Millionen Euro

Kopfschmerzen bereitet die Unsicherheit bei der KfW-Förderung allerdings den Machern der Ökosiedlung Ecovillage, die am Kronsberg entstehen soll. Diese hatten für ihr Vorhaben eigentlich mit dem höchsten Fördersatz nach dem Standard EH-40 kalkuliert. „Im Moment gibt es aber keine Zusagen“, erklärt Gerd Nord, Vorstandssprecher der Ecovillage-Genossenschaft. Dieser fehlen aktuell 5,6 Millionen Euro fest eingeplante KfW-Mittel. Nord hofft, zumindest die Hälfte der Summe doch noch zu bekommen. „Wir müssen diese Lücke auf jeden Fall schließen“, stellt er klar.

Die Auswirkungen der Ampel-Entscheidung sind bereits in jeder Stadt vor Ort spürbar“, kritisiert Tilman Kuban, der Bundesvorsitzende der Jungen Union und Bundestagsabgeordnete aus Barsinghausen. Es sei „schleierhaft“, wie die Bundesregierung so ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr erreichen wolle. Betroffen in der Region Hannover seien auch viele Einfamilienhausprojekte sowie Kita- und Schulneubauten. Auch für Nicht-Wohngebäude hat die Bundesregierung KfW-Mittel gestrichen. Kuban fordert deshalb die Fortsetzung der KfW-Förderung – „und das schon in den nächsten Monaten. Nicht erst im neuen Jahr“.

Baukosten steigen fast täglich

Vdw-Direktorin Schmitt warnt allerdings davor, die Standards zu verschärfen. „Das können wir uns aktuell nicht leisten“, sagt sie. Denn ein weiteres Problem sei, „dass die Baukosten fast täglich steigen“. Zudem würden wegen der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine noch mehr Sozialwohnungen sowie preisgedämpfte Wohnungen benötigt.

Wie wichtig die KfW-Mittel sind, lässt sich auch am Vergleich zu den Wohnungsprogrammen von Stadt und Region Hannover beobachten. Die Region stellt dafür pro Jahr zurzeit sieben Millionen Euro zur Verfügung, die Stadt gut 14 Millionen. „Aktuell lassen sich die Auswirkungen der weitestgehend weggefallenen KfW-Förderung auf die Umsetzung geförderter Wohnbauprojekte noch nicht abschätzen“, sagt Regionsprecherin Sonja Wendt. Verzögerungen oder Stopps seien „gegenwärtig nicht absehbar“.

KfW-Stopp: Stadt rechnet mit Verzögerungen bei Projekten

Größere Sorgen macht sich die Stadt Hannover. „Insbesondere kleinere oder neu gegründete Genossenschaften und Stiftungen mit wenig Eigenkapital sind von dem Förderstopp besonders betroffen“, sagt Sprecherin Michaela Steigerwald. Bei vielen Bauprojekten seien „von den Investoren KfW-Fördermittel in der Finanzierung fest eingeplant“. Durch den Wegfall seien Umplanungen notwendig. Das könne dazu führen, „dass der bisherige Zeitplan nicht eingehalten werden kann“, erklärt Steigerwald.

Solche Verzögerungen könnten auch zur Folge haben, dass die ursprünglich kalkulierten Preise aufgrund der aktuellen Preissteigerungen nicht eingehalten werden können. Auch könne es dazu kommen, dass die für Projekte kalkulierten Mieten nach oben korrigiert werden müssen.

