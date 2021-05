Wer vor den Sommerferien in Hannover einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen will, guckt in die Röhre. Früheste Termine in den Bürgerämtern sind erst ab 20. Juli buchbar. Die Stadt stellt jetzt neue Mitarbeiter ein und setzt weiter darauf, das digitale Angebot künftig auszuweiten.