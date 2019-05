Hannover

Auf dem Weidetorkreisel hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Rund um die Unfallstelle bilden sich in mehreren Fahrtrichtungen lange Staus. Wegen der blockierten Strecke verspäten sich laut Üstra auch die Busse der Linien 123 und 137. Nähere Informationen folgen in Kürze.

Von Ingo Rodriguez