Wegen der Straßensperrungen in der City von Hannover rechnet die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) auch für den heutigen Freitag wieder mit Problemen für Autofahrer. „Noch ist es relativ ruhig“, sagte Thomas Seidel kurz vor 8 Uhr. Er berichtete von einem Stau vor der Raschplatzhochstraße aus Richtung Vahrenwalder Straße. Andernorts sei die Lage dagegen noch entspannt

Seidel rechnet für den Lauf des Vormittags einer Zunahme der Wartezeiten für Autofahrer, die in der City unterwegs sind. „der Berufsverkehrs setzt gerade erst ein“, sagte der Verkehrsexperte. Möglicherweise könnte die Lage heute aber auch entspannter sein, weil wegen des besseren Wetters als am Vortag mehr Menschen wieder mit dem Fahrrad unterwegs seien

Massive Behinderungen schon am Donnerstag

Bereits am Donnerstag war es durch die Sperrung der Raschplatzhochstraße und der Schmiedestraße in der gesamten Innenstadt zu massiven Verkehrsbehinderungen für Autofahrer gekommen. Ab dem Abend hatte es dann auch Chaos beim Nahverkehr gegeben, weil die Üstra mehrere Buslinien einstellen musste. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt die Schmiedestraße sowie Teile der Marktstraße und den Parkplatz auf dem Köbelinger Markt für den Autoverkehr sperren, um dort „Experimentierräume“ zu schaffen. Die autofreien Flächen sollen für ein buntes Kultur- und Spaßprogramm genutzt werden. Onay verspricht sich davon Ideen, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Der grüne Oberbürgermeister will bis 2030 eine autofreie Innenstadt durchsetzen.

Die Raschplatz-Hochstraße wiederum ist gesperrt, weil dort in den kommenden drei Wochen Theateraufführungen stattfinden. Angesprochen auf die Verkehrsprobleme in der City nach Sperrung der Raschplatz-Hochstraße, gab sich der Oberbürgermeister am Donnerstag gelassen.

