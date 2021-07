Eine Stadtbahnbaustelle in Hannover wird in den Sommermonaten auch den Autoverkehr ausbremsen: Auf der Hans-Böckler-Allee werden abgenutzte Gleise ausgetauscht. In Richtung Pferdeturm steht mehrere Wochen lang nur eine Fahrspur zur Verfügung, wer in die Freundallee abbiegen will, muss eine Umleitung fahren.