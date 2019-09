Hannover

Wegen der steigenden Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen und der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren, müssen immer mehr Gymnasien und Gesamtschulen in Hannover jahrelang mit Containern auf ihrem Schulhof leben. Der Schulausschuss der Stadt hat am Mittwoch einstimmig für vier Schulen beschlossen, dort ab dem nächsten Sommer sogenannte mobile Raumeinheiten aufzustellen – sie sollen dort mindestens bis 2023 stehen bleiben.

Sechs Container für die Bismarckschule

So erhält die Bismarckschule in der Südstadt sechs Container, in denen allgemeine Unterrichtsräume untergebracht sein sollen. Die beiden Container, die schon auf dem Gelände stehe, werden abgebaut. Der Aufbau der Modulanlage soll einmalig 270.000 Euro kosten, zudem fallen jährliche Mietkosten in Höhe von 102.000 Euro an. Im Schuljahr 2020/21 soll die Schülerzahl bei rund 1100 liegen, derzeit sind es rund 1000.

Container auf dem Hof lassen wenig Platz zum Spielen

Die Elsa-Brändström-Schule soll für gut eine Million Euro plus jährliche Mietkosten in Höhe von 76.00 Euro vier Unterrichtsräume in Containern bekommen. Hinzu kommt ein Umkleide- und Duschbereich, da während der Bauarbeiten die Nebenräume der Sporthalle für etwa ein dreiviertel Jahr nicht zugänglich sein werden. Normalerweise plane man keine Duschen in Modulanlagen, sagte Jörg Gronemann vom städtischen Baumanagement, da die Schule mit ihrem Sportprofil aber einen kontinuierlichen Sportunterricht gewährleisten müsste, habe man hier eine Ausnahme gemacht.

Stefanie Matz ( CDU) wandte ein, dass auf dem Schulhof durch die Container nicht mehr viel Platz zum Spielen bleibe. Das sei richtig, sagte Gronemann, grundsätzlich stünden einem Schüler fünf Quadratmeter Außenfläche zu, aber vorübergehend könnten es auch mal weniger sein. Wie viel Außenfläche den Kindern der Elsa-Brändström-Schule während der Bauarbeiten zur Verfügung stünden, sei unklar, aber alle Maßnahmen seien eng mit der Schule abgestimmt. Schülervertreterin Lena Bindert fragte, ob denn auch die Schüler gefragt worden seien: „Die finden das bestimmt nicht so cool, so wenig Pausenhof zu haben.“

Auch Lutherschule braucht Container

An der Lutherschule soll für 15,4 Millionen Euro ein Erweiterungsbau entstehen, in dem dann die Jahrgänge 9 und 10 untergebracht werden. Dort ist auch Platz für neue Kunst, Chemie- und Biologieräume sowie einen Ganztagsbereich. Bis alles fertig ist, werden an der Außenstelle an der Grundschule An der Uhlandstraße ebenfalls übergangsweise Container aufgestellt.

Zwölf Klassenräume an der IGS Bothfeld ausgelagert

Gleich zwölf Klassenräume werden an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld in Container ausgelagert. Die Modulanlage soll 1,5 Millionen Euro Kosten, hinzukommen 279.000 Euro jährliche Mietkosten. Die vierzügige IGS hat seit diesem Schuljahr eine Oberstufe. Wegen der steigenden Anmeldezahlen an Gesamtschulen rechnet die Stadt auch künftig mit einem erhöhten Bedarf an Oberstufenplätzen.

