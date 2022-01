Weil die Zahl der Geflüchteten in Niedersachsen im vergangenen Jahr gestiegen ist, sind Hannovers Unterkünfte quasi voll. Die Stadt prüft derzeit Gebäude, die als Notunterkünfte infrage kommen.

Nach einem Rückgang 2020 sind die Flüchtlingszahlen 2021 wieder deutlich gestiegen, unter anderem wegen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Im Sommer kamen geflüchtete Menschen aus Afghanistan in Hannover an. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)