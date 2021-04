Hannover

Das Land reformiert die Grundsteuer, die Hauseigentümer und Mieter jährlich zahlen müssen. Der Immobilienverband Haus & Grundeigentum Hannover warnt davor, dass die Kosten für etliche Betroffene stark steigen werden. Das Modell sei zwar darauf aufgelegt, einfach handhabbar für die Kommunen zu sein, sagt der Vorsitzende Rainer Beckmann. „Aber was hat das mit Gerechtigkeit zu tun?“

Grundsteuer schon lange fragwürdig

Tatsächlich wird die Grundsteuer in Deutschland seit Jahrzehnten nach einem fragwürdigen Modell erhoben, das auf Einheitswerten von 1964 basiert. Aus Sorge vor erheblichem Verwaltungsaufwand hat sich keine Regierung an das Thema getraut, bis das Bundesverfassungsgericht die Steuer 2018 für verfassungswidrig erklärt hat. Jetzt müssen die neuen Vorschriften des Bundes von den Ländern möglichst zügig umgesetzt werden.

Niedersachsen geht, ähnlich wie Hessen und Hamburg, einen anderen weg als der Bund und will die neue Steuer nicht nur nach dem Verkehrswert berechnen, sondern durch Mischung aus Lage, Fläche und Flächennutzung. Das klingt komplizierter, ist für Behörden und Bürger tatsächlich aber wesentlich einfacher. Der Nachteil: Für einige Haushalte wird es durch das Einbeziehen des Lagefaktors wesentlich billiger – für andere wesentlich teurer.

Neue Formel

Das Land hat eine Berechnungsformel aufgestellt, nach der sich die neue Steuer zusammensetzt. Außer der Größe der Immobilie und der Nutzung (Gewerbe ist etwas teurer als Wohnen) spielt der Bodenrichtwert eine entscheidende Rolle. Der Vorteil: Der Bodenrichtwert ist für jedes Grundstück bekannt. Die Eigentümer müssen nur einmal in einer Steuererklärung Größe und Nutzung angeben, dann lässt sich der Jahresbetrag für die Grundsteuer errechnen.

Um die künftigen Preisunterschiede innerhalb der Kommunen etwas abzumildern, setzt die Landesformel den individuellen Bodenrichtwert ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bodenrichtwert der Gemeinde. Der ist in Hannover mit 550 Euro pro Quadratmeter sehr hoch. Kein Wunder: Am Kröpcke kostet der Quadratmeter Bauland teils über 10.000 Euro, während er selbst in Randlagen noch einige Hundert Euro beträgt. In Kleingemeinden sind es oft sogar im Zentrum weniger als 100 Euro.

Hebesätze senken?

Das Land bittet nun die Kommunen, den Grundsteuerhebesatz parallel zur Reform so zu senken, dass sie im Durchschnitt nicht mehr einnehmen als vorher. Zwingen kann das Land die Kommunen nicht, fordert aber eine Offenlegung der Berechnung. Ob klamme Kommunen wie Hannover die Gelegenheit zu Mehreinnahmen verstreichen lassen, bleibt abzuwarten. Umgesetzt wird die Reform 2025.

Fakt ist aber: Wo jetzt schon teure Kaufpreise sind, wird nach der Reform besonders viel Grundsteuer verlangt. Wo die Preise billig sind, wird auch die Grundsteuer billig. Der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) in Niedersachsen begrüßt das Rechenmodell, weil es unbürokratisch sei und seine Mieter wenig belaste. Der Verband vertritt die großen, ehemals gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

„Ungerecht und unfair“

Haus & Grund dagegen vertritt die Privateigentümer. „Ungerecht und vor allem unfair“ sei das neue Modell, kritisiert der Vorsitzende Beckmann. Gerechter sei ein Modell ohne Lagefaktor.

Von Conrad von Meding