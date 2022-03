Hannover

Die Politikerinnen und Politiker im Stadtbezirksrat Misburg-Anderten sind sich einig: Das große Baugebiet Steinbruchsfeld-Ost soll zügig auf den Weg gebracht werden. In der jüngsten Bezirksratssitzung wurde allerdings deutlich, dass die Stadt Hannover weitere Änderungen an den Plänen für das neue Wohngebiet zwischen Steinbruchstraße und Kampstraße vornehmen soll.

Die Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen sowie von der CDU fordern in dem Wohngebiet nun auch eine klimaschonende Bauweise. Die SPD schlägt dabei vor, den Beton mit 20 Prozent CO2 anzureichern, ansonsten soll „eine Holzbauweise zum Tragen kommen“. Die CDU fordert sogar ein „Bauen ohne Beton“. Entsprechende Projekte sollen bevorzugt behandelt werden. Einig sind sich die Fraktionen zudem über die Ausgleichspflanzungen. Diese sollen nicht in anderen Stadtbezirken, sondern vor Ort in Misburg-Anderten erfolgen – etwa durch Aufforstung im Bereich Großer Holzhägen.

Baugebiet umfasst mehr als acht Hektar

Das Wohngebiet Steinbruchsfeld-Ost ist eines der größten hannoverschen Baugebiete, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Rund 320 Wohneinheiten sollen auf der mehr als acht Hektar großen Fläche, auf der sich aktuell eine Pferdewiese, ein Pappelwäldchen und eine Flüchtlingsunterkunft befinden, entstehen. Um die Grünflächen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger gegeben.

Lesen Sie auch: Pappelwald soll gerodet werden

Auf dem Grundstück, das an das Steinbruchsfeld-West anschließt und größtenteils der Stadt Hannover gehört, sollen nach Wünschen der Politik neben Einfamilien- und Reihenhäusern vor allem kleinere, erschwingliche Wohnungen für Ältere in maximal dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern entstehen – mit einem Anteil von 25 Prozent an barrierefreiem und betreutem Wohnen. Auch die Infrastruktur soll mitwachsen. In dem Gebiet ist eine vierzügige Kita vorgesehen.

Parkhäuser unter den Mehrfamilienhäusern?

Das Wohngebiet soll möglichst viele Grün- und Freiflächen bieten. Mit einem größeren Anteil an Wohnungen im Geschosswohnungsbau könne eine geringere Verdichtung in dem Gebiet erreicht werden, heißt es in dem gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen, den auch die CDU unterstützt. Weiterhin ist dazu wenig oberirdischer Parkraum vorgesehen – stattdessen soll es Parkhäuser unter den Mehrfamilienhäusern geben.

Das Wohngebiet Steinbruchsfeld-Ost soll möglichst viel Grün- und Freiflächen bieten. Quelle: Katrin Kutter

Über die Einrichtung eines sogenannten Mobility Hub auf dem Areal – eine Art modernes Parkhaus für verschiedene Verkehrsmittel mit E-Ladeinfrastruktur unter Vorbild der Planungen der Wasserstadt Limmer – gab es keine Einigkeit. Der CDU-Vorschlag wurde von der Mehrheitsfraktion aus SPD und Grünen abgelehnt, denn diese hätte lieber möglichst viele unversiegelte Flächen.

Entscheidung im Rat frühestens im Sommer

Nachdem ein möglicher Stadtteilbauernhof vom Tisch ist, hat die CDU das Thema Pferdewiese inklusive Tierhaltung erneut zum Thema gemacht. Dafür soll in dem Baugebiet eine Fläche bereitgehalten werden. „Hierzu kann mit der bisherigen Pächterin der derzeit bestehenden Pferdewiese Kontakt aufgenommen werden“, schreiben die Christdemokraten in ihrem Antrag, den auch SPD und Grüne unterstützen. Ob die Verwaltung dem nachkommt, ist allerdings unklar – in einer vorherigen Sitzung wurde dieses Vorhaben bereits wegen mangelnder „erforderlicher Emissionsabstände“ abgelehnt.

Die Politikerinnen und Politiker hoffen, dass die Planungen jetzt zügig vorankommen. „Der Stadtbezirk Misburg-Anderten wird zunehmend beliebter bei Familien – da brauchen wir dringend weiteren attraktiven Wohnraum“, sagt Stadtbezirksbürgermeister Klaus Tegeder.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Pläne für das Wohngebiet sollen in den nächsten Fachausschusssitzungen der Stadt Hannover diskutiert werden. Frühestens vor der Sommerpause wird eine Entscheidung des Rats der Stadt Hannover dazu erwartet.

Von Patricia Oswald-Kipper