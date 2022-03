Steine bröckeln: Stadt Hannover muss Leinebrücke am Landtag sanieren

Hannover

Aus einigen Fugen wachsen bereits Pflanzen. Beton vor allem an der Unterseite des Bauwerkes ist abgeplatzt. Die Fußgängerbrücke über die Leine, unterhalb des Wehrs am Friederikenplatz, ist marode und muss saniert werden. Die Gelegenheit ist aus Sicht der Stadt günstig. Denn wegen des Baus der Leinewelle für Surfer ist der Durchfluss ohnehin gedrosselt. Deshalb will die Verwaltung bereits im Mai mit der Erneuerung der Brücke beginnen und diese bis zum Herbst abschließen, wie sie der Politik im Bezirksrat Mitte berichtete.

In die Brücke sind noch Pfeiler der ehemaligen Flusswasserkunst integriert, die den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden hatte und dennoch 1963/1964 abgerissen wurde, um die Sichtachse auf den Landtag und das Regierungsviertel nicht zu verstellen. Heute steht der gesamte Bereich inklusive der 40 Meter langen und fünf Meter breiten Brücke unter Denkmalschutz. Diese verbindet den Platz der Göttinger Sieben mit dem Leibnizufer.

Historisch: Die Pfeiler sind noch ein Rest der in den 1960er-Jahren abgerissenen Flusswasserkunst. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sanierung der Fußgängerbrücke kostet 700.000 Euro

An den Sandsteinverkleidungen der Brücke und der Uferwände sind im Laufe der Jahre durch Temperaturschwankungen, eindringendes Regenwasser und Frost-Tau-Wechsel Schäden an den Fugen entstanden. Teilweise sind auch schon größere Stücke abgeplatzt. Zudem ist die Unterseite der Brücke nicht mehr dicht, wodurch sich Algen- und Flechten auf dem Sandstein gebildet haben. Das hat dazu geführt, dass sich die Verwitterung des Bauwerkes beschleunigt hat. Aus Sicht der Stadt besteht deshalb dringender Handlungsbedarf. Die noch laufende Leinewellen-Baustelle will sie unbedingt für die rund 700.000 Euro teure Sanierung nutzen.

Zunächst soll der Sandstein schonend mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt werden. Kaputte Steine werden ausgetauscht. Anschließend soll die Oberfläche neu verfugt werden. Die kaputten Brüstungen will die Stadt komplett neu aufmauern. Für die Sanierung muss die Brücke vier Monate lang gesperrt werden. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Die FDP forderte die Stadt auf, das regelmäßig mit Graffiti beschmierte Bauwerk mit einer speziellen Schutzschicht zu überziehen. Laut Stadt ist das allerdings wegen des Denkmalschutzes schwierig. Die Politik im Bezirksrat sprach sich einstimmig für die Sanierung aus, damit diese zügig starten kann.

