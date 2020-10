Hannover/Hagenburg

Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, Halloween naht, und statt Blumen zieren nun Kürbisse die Vorgärten. In der Küche dampft derweil vielleicht die Kürbissuppe. Mehr als 100 Sorten des immer beliebter werdenden Herbstgemüses verkaufen Susanne und Wilhelm Rust in ihrer Kürbisscheune am Steinhuder Meer. Und das Schöne an Kürbissen ist ja, dass sich ebenso gut herbstlich mit ihnen kochen wie basteln und verzieren lässt. Die Rusts halten sogar eigens ein Angebot für Kinder bereit.

Keine Verletzten mehr

Einen wasserfesten Filzstift, ein abgerundetes Sägemesser und einen großen, scharfkantigen Löffel, der an einen Eisportionierer erinnert – mehr braucht es nicht, um einen Kürbis zu verzieren. Noch bis zum 1. November können Kinder an den Wochenenden ihre Dekoration für Halloween unter Anleitung in der Kürbisscheune selbst herstellen. Wer unter der Woche kommt, kann sich das Profiwerkzeug für zu Hause gegen Pfand ausleihen. Leon Rennemann (15) ist noch Schüler und betreut das Kürbisschnitzen am Wochenende. „Die meisten schneiden Gesichter in den Kürbis, aber wir haben auch schon richtig kunstvolle Verzierungen gesehen“, sagt er.

Am leichtesten fällt das Schnitzen, wenn man die Umrisse vorher mit einem wasserfesten Filzstift aufmalt. Quelle: Samantha Franson

Damit das Schnitzen reibungslos abläuft, kommt es auf das richtige Werkzeug an. Anfangs habe der Kürbishof geschärfte Löffel verwendet, die seien aber schnell verbogen, erzählt Inhaberin Susanne Rust. Auch seien die spitzen Gemüsemesser gefährlich gewesen. „Seit wir die neuen, abgerundeten Sägemesser verwenden, gibt es keine Verletzten mehr“, sagt sie. Feste Kürbisse eignen sich besonders gut, um dekorative Aussparungen in das Fruchtfleisch zu schnitzen. Der Hof am Steinhuder Meer bietet zum Verzieren zehn verschiedene Sorten an, die Mischformen aus Speise- und Zierkürbis sind. Dennoch: Ewig lange halten sich die ausgehöhlten Kürbisse nicht. Auch deshalb wird es meist erst kurz vor Halloween so richtig voll auf dem Gelände der Kürbisscheune.

Leckeres Herbstrezept: Kürbis-Kartoffel-Gratin Kürbis mal anders: Für ein Kürbis-Kartoffel-Gratin für vier Personen schneiden Sie 400 g Hokkaido-Kürbis und 600 g festkochende, geschälte Kartoffeln in sehr dünne Scheiben. Den Ofen heizen Sie auf 180 Grad vor. Währenddessen schichten Sie die Kürbis- und Kartoffelscheiben dachziegelartig auf ein Backblech, vermischen 400 ml Sahne mit Salz und Pfeffer und gießen die Masse darüber. Dann backen Sie das Gratin 30 Minuten im Ofen und schneiden zehn Datteln und 200 g Weißkäse in kleine Stücke. Am Ende der Backzeit verstreuen Sie die Dattel- und Weißkäsestücke zusammen mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen über das Gratin und backen es noch etwa zehn Minuten weiter.

Kürbis aus der Mikrowelle?

Auch wer Kürbisse zu Hause in der Küche verarbeiten möchte, wird auf dem Hof fündig. In der Scheune stapeln sich nur einige der über 100 Kürbissorten, die das Ehepaar Rust anbaut. Der Polar Bear, ein weißer Riesenkürbis, ist aufgrund seiner besonderen Farbe und Größe kaum zu übersehen. Besonders beliebt ist der Rolet, auch bekannt als Rondini, der lediglich so groß wie ein Tennisball ist. Auf diese in Afrika weit verbreitete Sorte sei sie erst durch eine Kundin aufmerksam geworden, sagt Susanne Rust. Ähnlich winzig ist der Mikrowellenkürbis, der so heißt, weil man ihn in dem kleinen Küchengerät zubereiten kann – Fastfood der gesunden Art.

In der Kürbisscheune gibt es viele Exoten – etwa die Sorte Polar Bear (Mitte unten). Quelle: Samantha Franson

Schafe, Schweine und hausgemachtes Brot

Doch nicht nur die Kürbisse locken Besucher auf den Hof: Hühner, Pferde, Schweine und noch einige andere Tiere bekommen die Besucher zu sehen. An Werktagen nutzen häufig Schulklassen die Möglichkeit, die Tiere einmal aus der Nähe zu beobachten. Im Hofladen und Café Zum Bullenstall können die Gäste hausgemachtes Brot und Marmelade oder Rührei aus Eiern der eigenen Hühnern probieren.

Die Spargel- und Kürbisscheune mit Hofladen & Café Zum Bullenstall liegt an der Altenhäger Straße 93 in Hagenburg am Steinhuder Meer . Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Kürbisschnitzen unter Anleitung ist an Wochenenden und an Feiertagen von 13 bis 18 Uhr möglich. Per Telefon ist die Scheune unter (0 50 33) 68 23, der Hofladen mit Café unter (0 50 33) 68 20 zu erreichen.

Von Thea Schmidt