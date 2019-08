Neustadt am Rübenberge / Wunstorf

Messungen des Gesundheitsamts der Region Hannover haben am Steinhuder Meer eine starke Konzentration von Blaualgen am Badestrand der Weißen Düne ergeben. Die Region hat daher am Montag für diesen Strand nahe Mardorf bis auf weiteres ein Badeverbot verhängt. An der Badeinsel in Steinhude stellten die Fachleute ebenfalls ein erhöhtes Blaualgenaufkommen fest. Hier gilt momentan eine Badewarnung.

Auch außerhalb dieser beiden Bereiche werden Badende gebeten, auf Trübungen und Schlierenbildung im Wasser zu achten und die entsprechenden Bereiche zu meiden. Je nach Wind- und Wellenverhältnissen können die Blaualgen an verschiedene Stellen im Uferbereich treiben.

Übelkeit und Atemnot

Besonders Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer sollten wachsam sein. Beim Verschlucken des kontaminierten Wassers müssen die Betroffenen mit Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot rechnen. „Vor allem Kinder sollten nicht in Bereichen mit vermehrtem Blaualgenaufkommen baden und dort vom Planschen im Uferbereich absehen“, sagte Constanze Wasmus, Leiterin des Teams Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin. Auch der Kontakt mit der Haut könne zu Reizungen führen.

Der Fachbereich Gesundheit überwacht während der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September 23 Seen in der Region; erst jüngst waren die Ricklinger Teiche als gefährlich erachtet worden. Im vierwöchigen Rhythmus nehmen Hygieneinspektoren Proben, um das Wasser bakteriologisch auf zwei Keimarten – Intestinale Enterokokken und Escherichia coli – zu untersuchen. Außerdem werden die Seen anhand der Sichttiefe auf das Vorkommen von Blaualgen geprüft.

Schilder warnen

Manche Arten von Blaualgen scheiden gesundheitsschädigende Stoffwechselprodukte aus, die allergische Reaktionen verursachen können. Warnschilder mit Verhaltenshinweisen sind an den Badestellen aufgestellt. Kennzeichen für eine starke Blaualgenentwicklung sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter sowie Schlierenbildung am Ufer. An welchen Bereichen sich Blaualgen konzentrieren, hängt im Wesentlichen von der Windrichtung ab; das Aufkommen kann sich daher innerhalb kurzer Zeit ändern. Da sich auch außerhalb von Badestellen Blaualgen im Uferbereich konzentrieren können, weist die Region Hundebesitzer vorsorglich darauf hin, dass auch Hunde beim Auftreten von Blaualgenansammlungen nicht baden und kein Wasser schlucken sollten.

Von Michael Zgoll