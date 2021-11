Hannover

Im Steintorviertel entstehen zurzeit 40 neue Studentenwohnungen. Dafür wurde inzwischen ein Bordell geräumt. In den nächsten Monaten werden entlang der Goethestraße drei Gebäude zu einem Komplex zusammengefügt, in dem neben den Appartements auch Gastronomie untergebracht sein soll. Idee und Konzept für das 3 Millionen Euro umfassende Projekt stammen vom Chef des aufgelösten Hells-Angels-Charters Hannover, Frank Hanebuth. „Das Ganze ist in meinem Kopf entstanden“, sagt der 57-Jährige. Finanziert werde das Vorhaben von einem Investor, der noch nicht genannt werden wolle.

Spätestens seit Ausbruch der Pandemie läuft das Geschäft mit dem käuflichen Sex schlecht, Kneipen und Clubs waren wegen Corona monatelang geschlossen. Inzwischen herrscht im Steintor aber eine Art Aufbruchstimmung: Die Arbeiten für das Appartement-Projekt haben vor einigen Wochen begonnen.

So soll der Komplex, in dem Appartements und Gastronomie untergebracht sein werden, einmal aussehen. Quelle: AVS-Architektur-Visualisierung

In dem Komplex werden die Gebäude Scholvinstraße 7, Goethestraße 11 und 13 sowie Reuterstraße 7 zusammengefügt. „Die Häuser bekommen eine durchgehende Front“, erklärt Architekt Robert Wegner.

Gebäude werden aufgestockt

Die zurzeit noch eingeschossigen Gebäude an der Goethestraße werden aufgestockt, um den Höhenunterschied zu den beiden anderen Häusern auszugleichen. Das Bordell an der Scholvinstraße ist mittlerweile geräumt und entkernt. Geschlossen ist auch die darunter liegende „Sansibar“. Im gesamten Gebäude sind inzwischen die Umbauarbeiten angelaufen.

Architekt Robert Wegner (links) und Frank Hanebuth auf der Baustelle. Quelle: Rainer Dröse

Die 40 Studentenwohnungen sind zwischen 25 und 30 Quadratmeter groß, haben jeweils eine Küchenzeile und ein Bad. „Sie sind auch möbliert“, sagt Hanebuth. Der gesamte Komplex bekommt zudem neue Fenster und für die Wärmedämmung eine neue Fassade.

Neben den Wohnungen sind auch mehrere Gastrobereiche vorgesehen. Dazu kommt eine riesige durchgehende Dachterrasse, die sich über die gesamte Fläche des neuen Gebäude-Komplexes erstreckt. Dort soll ein Bambusgarten entstehen. „Es wird auch einen Pool geben – zwar nicht zum Schwimmen, aber um an Sommerabenden die Füße reinzuhalten“, meint Hanebuth.

Ideengeber hofft auf Synergie-Effekte

Davon, Studierende ins Steintorviertel ziehen zu lassen, verspricht sich Hanebuth Synergie-Effekte. Damit meint er nicht nur die Nutzung der Gastronomie sowie Besuche in Kneipen und Clubs durch die neuen Bewohner. Es gehe auch um die Weiterentwicklung des Quartiers.: „Studenten sind kluge, innovative Leute…“, meint Hanebuth. Spätestens zum Wintersemester 2022 sollen die Studierenden in die Appartements einziehen.

Das seit einem Jahr geschlossene Lokal „Sansibar“ soll allerdings schon früher an den Start gehen. Im Zuge des Umbaus der Scholvinstraße 7 wird es zurzeit modernisiert. „Bis auf den Tresen und die Möbel ist alles neu“, berichtet Architekt Wegner. In die Lounge im ersten Stock wurde eine Schallschutzdecke eingezogen, damit es keine Ruhestörungen in den darüber liegenden Studentenwohnungen gibt.

Zurzeit geschlossen: Auch die „Sansibar“ wird umgebaut. Neueröffnung soll in einigen Wochen sein. Quelle: Rainer Dröse

„Sansibar“-Chef Fabio Salato geht davon aus, dass das Lokal in den kommenden Wochen wieder öffnet. Der 48-Jährige will gleichzeitig mit seinem Gastronomiekollegen Ferdi Simsek (41) vom „Havana“, der seinen Club zurzeit ebenfalls renoviert, aufmachen – am liebsten nach der 2-G-Regel, damit eine volle Auslastung möglich ist.

