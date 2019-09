Hannover

Beamte der Polizeistation Raschplatz haben am Montag im Steintorviertel sechs mutmaßliche Dealer festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 31 Jahren waren beim Verkauf von Marihuana erwischt worden. Ein weiterer mutmaßlicher Dealer erkannte offenbar die Einsatzkräfte, obwohl diese in Zivil unterwegs waren, und flüchtete.

21 Personen kontrolliert

Der Schwerpunkt des Einsatzes lag im Bereich der Straßen Am Marstall, Schmiedestraße, Steintorstraße und des Steintorplatzes. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte in der Zeit zwischen 12 und 19.30 Uhr in dem Viertel 21 Personen. Zusätzlich zu den Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Dealer leiteten sie auch zehn weitere Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Von tm